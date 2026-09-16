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भारतातील सर्वात मोठा प्रकल्प कोकणात, तब्बल 27 हजार कोटींची गुंतवणूक, 90 हजारांहून अधिक नोकऱ्या मिळणार

दिघी येथे शिप बिल्डिंग क्लस्टर प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी मे. माझगाव डॉक शिप बिल्डर्स लि. आणि महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड यांच्यात सामंजस्य करार

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 16, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:24 AM IST
भारतातील सर्वात मोठा प्रकल्प कोकणात, तब्बल 27 हजार कोटींची गुंतवणूक, 90 हजारांहून अधिक नोकऱ्या मिळणार
Image Credit: Maharashtra Government Largest Shipyard Dighi Port

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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