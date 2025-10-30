English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील सर्व शाळांत 'वंदे मातरम्’ बंधनकारक! विरोध करत अबू आझमी संतापून म्हणाले, 'मुस्लिम...'

Vande Mataram Controversy In Maharashtra: महाराष्ट्रामध्ये देशाचं राष्ट्रगान असलेल्या 'वंदे मातरम्’ वरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. विशेष म्हणजे या गीताला 150 वर्ष पूर्ण होत असतानाच हा वाद पुढे आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 30, 2025, 02:20 PM IST
महाराष्ट्रातील सर्व शाळांत 'वंदे मातरम्’ बंधनकारक! विरोध करत अबू आझमी संतापून म्हणाले, 'मुस्लिम...'
नव्या आदेशाने वादाला फुटलं तोंड (प्रातिनिधिक फोटो)

Vande Mataram Controversy In Maharashtra: देशाचं राष्ट्रगान असलेल्या 'वंदे मातरम्’ वरुन राज्यातील राजकारणामध्ये नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. राज्य सकारने या गाण्याला 150 वर्ष पूर्ण होत असल्यानिमित्ताने जारी केलेल्या आदेशावरुन हा वाद निर्माण झाला आहे. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी या आदेशांवरुन आक्षेप नोंदवला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे जाणून घेऊयात...

...म्हणून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये वंदे मातरम् गीत वाचनाचे आदेश

'वंदे मातरम्’ या गाण्याच्या निर्मितीला 150 वर्षे पूर्ण होत असल्याने राज्य शासनाने नवीन आदेश जारी केला आहे. शासनाने जारी केलेल्या पत्रामध्ये राज्यातील सर्व शाळांमध्ये वंदे मातरम् गीत वाचनाचे आदेश देण्यात आले आहे. 31 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबरदरम्यानच्या कालावधीमध्ये 'वंदे मातरम्’ गायनाचे आदेश देण्यात आले आहेत. या गीताचा इतिहास सांगणाऱ्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्याचे ही निर्देश देण्यात आले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव अ. रा. कुलकर्णी यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश देण्यात आले असून शिक्षण आयुक्तांना परिपत्रकाद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

अबू आझमींचा विरोध का?

मात्र या आदेशाला अबू आझूमी यांनी विरोध केला आहे. "मुस्लिमांना "वंदे मातरम" म्हणण्यास भाग पाडणे चुकीचे आहे. प्रत्येक व्यक्तीची स्वतःची श्रद्धा असते आणि आपण प्रत्येकाच्या श्रद्धेचा आदर केला पाहिजे," असं अबू आझमींनी म्हटलं आहे. "वंदे मातरम बंधनकारक करणं योग्य नाही. मुस्लिम धर्माच्या आस्थेकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. कोणत्या गोष्टीची सक्ती करणं योग्य नाही, हे आमचं म्हणणं आहे," असं आपली भूमिका मांडताना अबू आझमींनी म्हटलं. "मतांसाठी भाजप काहीही करु शकते. वंदे मातरमसारखे प्रश्न आणायचे. मुस्लिम धर्मियांना त्रास देण्याचा प्रयत्न आहे. भाजप हिंदू-मुस्लिम करत राहते. मुस्लिम दुःखी राहिला पाहिजे अशी भाजपची इच्छा असते," असंही आझमी म्हणाले.

"भाजपचं सरकार आहे, त्यांच्यात अहंकार भरलेला आहे. गांधी, आंबेडकर यांना मानणाऱ्यांनी एकत्र यायला पाहिजे आणि यांना थांबवलं पाहिजे," असंही अबू आझमींनी म्हटलं आहे. तसेच वैयक्तिक मत मांडताना, "मी पत्र देणार नाही, ना विरोध करणार. ज्यांना जे करायचय ते त्यांनी करावं," असं आझमी यांनी 'वंदे मातरम्’ संदर्भात भाष्य करताना म्हटलं. अबू आझमींच्या या भूमिकेमुळे त्यांच्यावर सत्ताधारी पक्षातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने निशाणा साधला आहे. 

भाजपाने सुनावलं...

अबू आझमी यांनी विरोध केल्याचा प्रश्न भाजपाचे प्रसारमाध्यम समन्वय नवनाथ बन यांना विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना बन यांनी, "शाळेत 'वंदे मातरम्’ सुरु होणार त्यात अबू आझूमी यांना चीड येण्याचं काय कारण आहे? 'वंदे मातरम्’ म्हणावंच लागेल. 'वंदे मातरम्’ भारत भूमीला वंदन करण्याच नारा आहे," असं उत्तर दिलं. 

मनसेचा खोचक टोला

मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांना अबू आझमींकडून होणाऱ्या विरोधासंदर्भात विचारण्यात आलं. त्यावर देशपांडेंनी, "अबू आझमीला कोण विचारत नाही म्हणून असे विधान करत आहे," असा टोला लगावला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

