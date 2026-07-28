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डान्स बार बंद पण ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली अश्लील डान्स सुरुच; फडणवीसांचा मोठा निर्णय; यापुढे...

राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये यासंदर्भातील इशारा आधीच दिला होता.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 28, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:00 AM IST
डान्स बार बंद पण ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली अश्लील डान्स सुरुच; फडणवीसांचा मोठा निर्णय; यापुढे...
Image Credit: मुख्यमंत्र्यांनी आधीच दिलेला इशारा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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