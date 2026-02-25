English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Online Gaming वर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार लवकरच उचलणार कडक पाऊल; आशिष शेलारांनी सभागृहात काय दिलं आश्वासन?

Online Gaming वर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार लवकरच उचलणार कडक पाऊल; आशिष शेलारांनी सभागृहात काय दिलं आश्वासन?

पालकांसाठी ‘डिजिटल लिटरसी’ आणि मुलांसाठी ‘डिजिटल डाएट’ आवश्यक आहे. यासंदर्भात जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्याचे आवाहन केले.

नेहा चौधरी | Updated: Feb 25, 2026, 06:54 PM IST
Online Gaming वर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार लवकरच उचलणार कडक पाऊल; आशिष शेलारांनी सभागृहात काय दिलं आश्वासन?

सीमा आढे, प्रतिनिधी, झी २४ तास : सोशल मीडियाच्या युगात मोठ्या प्रमाणात लहान मुले ऑनलाइन गेमिंगच्या जाळ्यात अडकत आहेत. गेममधील टास्क पूर्ण करण्यासाठी अल्पवयीन मुलांनी आत्महत्या केल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने मुलांना मोबाईल व्यसनातून बाहेर काढण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी आज विधानपरिषदेत जोर धरली.

ऑनलाइन गेमिंगसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय

भाजपचे नेते निरंजन डावखरे आणि इतर सदस्यांनी सभागृहाचे लक्ष या गंभीर विषयाकडे वेधले. या संदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री आशिष शेलार यांनी दिले. सभागृहात बोलताना भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे म्हणाले, “मोबाईलवरील ऑनलाइन गेम्स तात्काळ बंद करण्यात यावेत किंवा त्यावर कठोर निर्बंध आणावेत. एका लहान मुलाने आत्महत्या केली आणि त्याने ‘लॉग आउट’ लिहिले.

गाझियाबादमध्ये तीन बहिणींनी इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केली. आई-वडील फोन देत नाहीत म्हणून एका लहान मुलीनेही आत्महत्या केली. IT कायद्यांतर्गत कारवाई झालीच पाहिजे. गेमिंग ॲप्स बनवणारे लोक विकृत आहेत. हे ॲप्स आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करतात. या विषयाला गांभीर्याने घेऊन कलम 108 अंतर्गत कारवाई करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.

मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, सरकार ऑनलाइन गेमिंगच्या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहत आहे आणि आगामी काळात कडक निर्णय घेण्याचे संकेत दिले. मात्र, हा प्रश्न जटिल असल्याने तात्काळ निर्णय घेता येणार नाही. याबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली असून, त्याचा अहवाल पुढील अधिवेशनापर्यंत सादर केला जाईल. आई-वडिलांचे, शिक्षकांचे आणि तज्ज्ञांचे मत जाणून घेतले जाईल. 16 वर्षांखालील मुलांसाठी काय करता येईल, यावर चर्चा सुरू आहे. याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.

पालकांसाठी ‘डिजिटल लिटरसी’ आणि मुलांसाठी ‘डिजिटल डाएट’ आवश्यक आहे. यासंदर्भात जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्याचे आवाहन केले. ई-स्पोर्ट्सचे व्यसन न लावता जागतिक स्तरावरील esports स्पर्धा मुंबईत आयोजित करता येईल का, हे तपासले जात असल्याचेही मंत्री शेलार यांनी सांगितले.

देशभरात ऑनलाइन गेमिंगमुळे अनेक अल्पवयीन मुलांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विविध राज्यांत यावर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. परदेशात तर मुलांच्या ऑनलाइन गेमिंग आणि सोशल मीडियावरील वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात पुढील अधिवेशनापर्यंत ठोस निर्णय घेतले जातील का? याकडे सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष लागले आहे.

