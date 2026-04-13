CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • महाराष्ट्र सरकारची मुंबईत सर्वात मोठी टाऊनशीप, 7,29,00,00,000 रुपयांचा गृहनिर्माण प्रकल्प; प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त घरं

सर्व सामान्यांचे मुंबईत घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारची मुंबईत सर्वात मोठी टाऊनशीप उभारणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त घरं मिळणार आहेत.

Updated: Apr 13, 2026, 03:20 PM IST
Township For Middle Class In Mumbai: मुंबई शहर हे देशाची आर्थिक राजधानी आहे. लाखो लोक नोकरी तसेच व्यवसायाच्या निमित्ताने मुंबईत राहतात. मुंबईत आपलं हक्काचे घर असावे असं अनेकांचे स्वप्न असतं. मात्र, मुंबईत घरांच्या किंमती  अवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. यामुळे मुंबईत घर खरेदी करणे शक्य होत नाही. आता सर्वसामान्यांचे मुंबईत घर खरेदी स्वप्न पूर्ण होणार आहे.   महाराष्ट्र सरकार मुंबईत सर्वात मोठी टाऊनशीप निर्माण करत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून 7,29,00,00,000 रुपयांचा गृहनिर्माण प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात घरं खरेदी करता येणार आहे.  

बोरिवली परिसरात भव्य टाऊनशिप 

मुंबईत स्वतःचे घर असावे असे मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे हे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. मुंबईचे पश्चिम उपनगर असलेल्या बोरिवली (पश्चिम) येथे कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी एका भव्य टाऊनशिप उभारण्याच्या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) अंतर्गत या महाप्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याही महानगरातील हा अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प ठरणार आहे.

बोरिवलीच्या शिंपोली आणि गोराई भागांमध्ये पसरलेल्या एकूण 28.84 एकर जमिनीवर ही टाऊनशिप उभारली जाणार आहे. गोराई येथील भूखंड बीएसएनएलच्या मालकीचा असून, शिंपोली येथील भूखंड एमटीएनएलच्या मालकीचा आहे. या दोन भूखंडावर ही भव्य टाऊनशिप उभारण्याचा प्रक्लप तयार करण्यात आला आहे. 
 अंदाजे 729 कोटी रुपये खर्चाने या जमिनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे.

EWS आणि LIG गटाला घर खरेदी करता येणार

सर्वसामान्यां घर खरेदी करता यावे यासाठी हा प्रकल्प उभारला जात आहे.  आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आणि कमी उत्पन्न गट (LIG) अशा दोन श्रेणीत या प्रकल्पाअंतर्गत घरे उपलब्ध करुन दिली जाणार आहेत. या टाउनशिपमध्ये  साधारणपणे 450 चौरस फूटांची घरे बांधली जाणार आहेत.  परवडणाऱ्या दरात ही घर उपलब्ध करून दिली जातील.

टाउनशिपमध्ये अनेक सुविधा 

याचा विकास केवळ एक गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून नव्हे, तर एक संपूर्ण टाउनशिप म्हणून केला जाणार आहे. या संकुलात एक शाळा आणि रुग्णालय यांचा समावेश असेल. एक मनोरंजनात्मक खेळाचे मैदान आणि सांस्कृतिक केंद्रदेखील उपलब्ध असेल. टाउनशिपमध्ये एक कौशल्य विकास केंद्र स्थापन केले जाईल, जे तरुणांना रोजगारासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देईल. दैनंदिन गरजांसाठी एक व्यावसायिक क्षेत्रही असेल.

बेस्ट कनेक्टिव्हिटी

या टाउनशिपची सर्वात बेस्ट पार्ट म्हणजे याला मिळणारी कनेक्टिव्हिटी. येथे वाहतुकीचे अनेक पर्याय मिळणार आहेत. या परिसराजवळ दोन मेट्रो स्टेशन आहेत. तसेच, प्रस्तावित वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोडला थेट जोडणी मिळणार आहे. यामुळे दक्षिण मुंबई आणि अंधेरीला पोहोचणे अधिक सोपे आणि जलद होणार आहे.

लवकरच भूमिपूजन 

महा-हाऊसिंगचे व्यवस्थापकीय संचालक त्रिंबक कासार यांनी या प्रकल्पाची माहिची दिली. मुख्यमंत्र्यांनी जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा पुढील दोन ते तीन महिन्यांत पार पडण्याची शक्यता आहे.  पुढील तीन ते चार वर्षांत हा हा महाप्रकल्प पूर्ण करण्याचे टार्गेट आहे. लकरच या प्रकल्पाची संपूर्ण रुपरेषा जाहीर केली जाणार आहे. 

