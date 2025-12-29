'दुसऱ्यांचे स्वप्न गडण्यासाठी...', राज ठाकरेंचं कार्यकर्त्यांना आवाहन! भाजपाला म्हणाले, 'मुंबई हातात...'

Raj Thackeray Speech: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरायला शेवटचे काही तास शिल्लक असतानाच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी वांद्र्यातील रंगशारदा येथे कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला. या मेळाव्यामध्ये राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचाही उल्लेख आपल्या भाषणात केला. तसेच आपल्या आतपर्यंतच्या प्रवासामध्ये सत्तेशिवाय राहिला लागल्याचंही त्यांनी भाषणादरम्यान खल बोलून दाखवली. तसेच उमेदवारी अर्ज भरायला जाताना जल्लोषात जा अशा सूचनाही राज यांनी कार्यकर्त्यांना केल्या.
राज ठाकरेंनी भाजपावर टीका करताना, "मुंबई हातात घ्यायची आहे त्यांना, त्यांचं स्वप्न उध्वस्त कारणं हा उद्देश!" असं म्हटलं. पुढे बोलताना, "सत्तेविना राहिलो एवढे दिवस पण दबदबा कमी झाला नाही माझा! अशा प्रकारचे सत्तेविना जगण्याचा काळ अनेक जणांवर आला," असं राज यांनी म्हटलं. भाजपावर निशाणा साधताना राज यांनी पंतप्रधानांचा उल्लेख केला. "आज त्यांच्याकडे नरेंद्र मोदी आणि ईव्हीएम आहे. यावर ते माज करत आहेत," असं राज म्हणाले.
"अनेकांना वाटतं तिथे गेलो तर फायदा आहे. त्यांच्या लोकांवर टांगती तलवार आहे. ही सगळी बसवलेली माणसं आहेत. निवडणुकीच्या प्रचार सभेत अनेक गोष्टी बाहेर काढणार आहे," असा इशाराच राज ठाकरेंनी भाजपाला दिला आहे.
जागावाटपावरुन पक्ष कार्यकर्त्यांमधील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्नही राज यांनी आपल्या भाषणातून केला. "कुणाला किती जागा मिळाल्या यामुळे नाराज होऊ नका. स्वार्थ मराठी माणसाच्या हितापुढे शुल्लक आहेत. मुंबई वाचवण्याची जबाबदारी आहे आपल्यावर. आयुक्तांमार्फत मुंबई महानगरपालिकेकडून सर्व गोष्टी करत होते. कोणाच्या वैयक्तिक स्वार्थाकडे पाहू नका," असं राज यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितलं.
"आज, उद्या फॉर्म भरले जातील जल्लोष करा. दुसऱ्यांचे स्वप्न गडण्यासाठी एकत्र व्हा," असं राज भाषणाच्या शेवटी म्हणाले.
मुंबईबरोबरच ठाण्यामध्येही दोन्ही सेना युतीमध्ये लढत आहेत. असं असलं तरी महाविकास आघाडीमध्ये जागांचा फॉर्मुला अद्याप ठरलेला नाही. मात्र मनसेने रविवारी रात्री 24 इच्छुक उमेदवारांना एबी फॉर्मचं वाटप केलं. ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने मनसेकडून काल रात्री उशिरा नैनेश पाटणकर - ठाणे पालघर जिल्हा सचिव यांच्याकडून उमेदवारांना एबी फॉर्मच वाटप करण्यात आलं. मनसेकडून नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. रवींद्र मोरे - प्रभाग क्रमांक 2, निलेश चव्हाण- प्रभाग क्रमांक 3, पुष्कर विचारे - प्रभाग क्रमांक 5, सचिन कुरेल- प्रभाग क्रमांक 8 , सविता मनोहर चव्हाण - प्रभाग क्रमांक 20 , संगीता जोशी- प्रभाग क्रमांक 21, रश्मी सावंत प्रभाग क्रमांक - 16, सचिन कुरेल प्रभाग क्रमांक 8 (ड) यांच्यासहीत एकूण 24 जणांना उमेदवारी अर्ज देण्यात आले आहेत.