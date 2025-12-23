BREAKING NEWS: ठाकरे बंधूंना युतीच्या घोषणेचा मुहूर्त सापडला! राऊतांनी तारीख, वेळ सगळंच सांगितलं

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Alliance Date And Time Announcement: उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या मनसेच्या युतीची घोषणा कधी होणार? या प्रश्नाचं उत्तर खासदार संजय राऊत यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन दिलं आहे. राज आणि उद्धव ठाकरे एकमेकांना पुष्पगुच्छ देत असल्याचा फोटो पोस्ट करत राऊत यांनी, 'उद्या 12 वाजता' अशी कॅप्शन दिली आहे.
ठाकरे बंधुंच्या युतीची घोषणा उद्या होणार असली तरी जागावाटप जाहीर केले जाणार नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. उद्या केवळ युतीची अधिकृत घोषणा होणार आहे. बंडखोरी टाळण्यासाठी जागावाटप थेट जाहीर न करता टप्प्याटप्प्याने एबी फॅार्मचे वाटप दोन्ही पक्षांकडून केले जाणार असल्याची माहिती, सूत्रांनी दिली आहे.
शिवसेना ठाकरे आणि मनसेतील जागावाटपाचा महत्वाचा तिढा सुटल्यात जमा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मुंबईत महापालिका निवडणुकीच्या जागावाटपावर आज अंतिम हात फिरवला जाणार आहे. दोन्ही पक्षांनी दावा केलेल्या जागांचा वाद मिटविण्यात नेत्यांना यश आल्याची माहिती, समोर आली आहे. शिवडी, माहिम, भांडुप विक्रोळी भागातील काही जागांवरून दोन्ही पक्षात रस्सीखेच होती. यामुळे जागावाटपावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणे बाकी होते. दोन्ही पक्षांची ताकद नसलेल्या प्रभागातही कुणाचे उमेदवार असावेत यावरही चर्चा झाल्याची माहिती, सूत्रांनी दिली आहे.
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) December 23, 2025
मागील काही दिवसांपासून दोन्ही पक्षातील नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि बैठकींचं सत्र सुरु असतानाच मनसेतील नाराज इच्छुक उमेदवारांच्या 'शिवतीर्थ'वर फे-या वाढल्या आहेत. जागावाटपात अपेक्षित वॉर्ड वाट्याला न आल्यानंही अनेकांमध्ये नाराजी असल्याचं दिसत आहे. भांडूपमधून इच्छुक असलेल्या अनिषा माजगावकर तसेच माहिमधून कोणत्या वॉर्डमधून लढायचे हे निश्चित नसलेले यशवंत किल्लेदार यांच्या शिवतीर्थवर बैठका झाल्याची माहिती मिळत आहे. संदीप देशपांडे, अविनाश अभ्यंकर यांच्यासोबत शिवतीर्थवर नाराजीचा तिढा सोडवला जातोय.
दादर- माहिम विधानसभा हा दोन्ही ठाकरेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठिकाणी दोन्ही ठाकरेंचे इच्छुक उमेदवार आग्रही आहेत. यातील 190 आणि 194- या जागा जागावाटपात मनसेला देण्यात आल्याची माहिती, मिळत आङे. मात्र माहिममधीलच 192 ही उध्दव ठाकरेंच्या प्रिती पाटणकर या माजी नगरसेवीकेची जागा मिळावी याकरता मनसेतील इच्छुक उमेदवार आग्रही आहेत. यशवंत किल्लेदार हे माहिममधील मनसेचा प्रतिष्ठित चेहरा म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे माहिममध्ये मनसेला योग्य जागा मिळाव्यात ही इच्छुकांची अपेक्षा आहे.