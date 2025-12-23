राज ठाकरेंनी पुन्हा साधला 9 चा मुहूर्त... A To Z सगळ्याच निर्णयांचा 'या' नंबरशी संबंध; यादी थक्क करणारी

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Alliance Lucky Number Connection: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकत्र लढणार आहे. याच दोन्ही बंधूंच्या युतीची अधिकृत घोषणा उध्या म्हणजेच 24 डिसेंबर रोजी होणार आहे. मागील काही दिवसांपासून दोन्ही पक्षांचे नेते सातत्याने एकमेकांच्या भेटी घेत होते. जागावाटपावरुन वाटाघाटी सुरु होत्या. त्यामुळेच आजच या युतीची घोषणा होईल असं मानलं जात होतं. मात्र युतीची घोषणा 24 डिसेंबर रोजी होणार असल्याचं उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन जाहीर केलं आहे. मात्र उद्याच्या तारखेवरुन आता राज ठाकरेंनी पुन्हा एकदा अंकशास्रावर विश्वास ठेवत मुद्दाम उद्याची तारीख निवडूण 9 चा मुहूर्त गाठला की काय अशी जोरदार चर्चा सुरु आहे. या युती घोषणेमागील हे 9 अंकाचं कनेक्शन काय आहे ते पाहूयात...
राज आणि उद्धव ठाकरे एकमेकांना पुष्पगुच्छ देत असल्याचा फोटो पोस्ट करत राऊत यांनी, 'उद्या 12 वाजता' अशी कॅप्शन दिली आहे.
उद्या
१२ वाजता pic.twitter.com/ob47tQxhGG
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) December 23, 2025
उद्याच्या तारखेमध्ये 9 चे दोन संदर्भ येत असल्याचं दिसून येतं. उद्या तारीख आहे 24/12/2025... आत या तारखेची फोड केली तर तारीख आणि महिन्याच्या आकडांची सरळ बेरीज करुन मूळ अंक काढल्यास 2+4+1+2 = 9 हा आकडा येतो. तर वर्षातील आकड्यांची अशीच एकामागोमाग एक बेरीज करत गेलं तर 2+0+2+5 = 9 हाच हिशोब लागतो. तसेच या दोन्ही 9 ची बेरीज केली तर 18 हा आकडा येतो ज्याचा मूळअंक पुन्हा 9 आहे.
> राज ठाकरे स्वत:साठी 9 हा अंक लकी मानतात. ते न्यूमेरोलॉजी (अंकशास्त्र) नुसार महत्त्वाच्या निर्णयांचा या अंकाशी संबंध असेल असा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतात. उदाहरणच घ्यायचे झालं तर राज ठाकरेंच्या सर्व गाड्यांचा नंबर 9 ने संपतो किंवा त्याचा बेरीज 9 येते.
> राज यांनी शिवसेना सोडण्याची घोषणा 27 नोव्हेंबर 2005 ही होती. यातील तारीख 2+7=9 आणि महिना व वर्षाची म्हणजेच 1+1+2+0+0+5 = 9 हे कनेक्शन उघड आहे.
> शिवसेना सोडल्यानंतर राज यांनी पहिली सभा 18 डिसेंबर 2005 (1+8=9) आणि पुढली 18 मार्च 2006 (1+8=9) रोजी झाली होती.
> महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची (मनसे) स्थापना 9 मार्च 2006 रोजी केली. पक्षाच्या पहिल्या सभेसाठी राज यांनी 9 चाच मुहूर्त निवडला. अनेकदा विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराची सुरुवातही 9 तारखेपासून किंवा कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून 9 शी संबंधित असलेल्या (जसं 18, 27, सारख्या तारखांना) केल्याचं दिसून आलं. राज ठाकरेंनी 9 फेब्रुवारी 2020 बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी घुसखोरांविरोधात मोर्चा आयोजित केला होता. पक्षाच्या हिंदुत्व भूमिकेनंतरचा हा पहिलाच मोर्चा होता.
केवळ राजकीय नाही तर वैयक्तिक आयुष्यातही राज ठाकरेंनी 9 तारखेला प्राधान्य दिल्याचं दिसून आलं आहे. राज यांचा मुलगा अमित ठाकरेंच्या लग्नाची तारीख 27 जानेवारी होती. 2+7=9 तसेच लग्नाचा मुहूर्त 12 वाजून 51 मिनिटांचा होता. यामध्येही 1+2+5+1=9 असं 9 कनेक्शन दिसून येतं.