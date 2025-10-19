English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘जरांगेंआडून क्रूर मराठा...’, OBC कसे टीकणार? म्हणत हाकेंचं पत्र; ‘सरंपचपदापासून ते CM...’

Laxman Hake Letter To CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये लक्ष्मण हाकेंनी थेट जरांगेंचा उल्लेख करत काही प्रश्न विचारलेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 19, 2025, 01:02 PM IST
‘जरांगेंआडून क्रूर मराठा...’, OBC कसे टीकणार? म्हणत हाकेंचं पत्र; ‘सरंपचपदापासून ते CM...’
हाकेंचं थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र (प्रातिनिधिक फोटो)

Laxman Hake Letter To CM Devendra Fadnavis: ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी जरांगेंच्याआडून क्रूर मराठा राजकीय नेते आपला हेतू साध्य करत असल्याचा आरोप केला आहे. जरांगेंचा सगळा खटाटोप राजकीय आरक्षणासाठी होता यात बळी मात्र ओबीसीचा आणि भटक्या जातसमूहाचा गेलाय, असंही हाकेंनी पत्रात म्हटलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता शासनाने जारी केलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन आदेशामुळे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याचा दावा हाकेंनी केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारच्या मानगुटीवर बसून...

'ओबीसी आरक्षणाची मसलत संपल्याचा विषय' हा पत्राचा विषय असल्याचं हाकेंनी पत्राच्या सुरुवातीलाच नमूद केलं आहे. "गेल्या 7 वर्षांपासून पंचायतराज निवडणूका झाल्या नव्हत्या. 2022 पुर्वचे आरक्षण ग्राह्य धरुन पंचायतराज निवडणूका घ्या, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ओबीसींना थोडंसं हायसं वाटलं. अनेक ओबीसी कार्यकर्त्यांनी जिल्हा परिषद सदस्य ते नगरसेवक ते महापौर ओबीसी जागेवर होण्याची गुलाबी स्वप्ने पडू लागली पण जरांगें नावाच्या गोलमाल योद्धयाने मुंबई गाठली. सरकारच्या मानगुटीवर बसून हैद्राबाद गॅझेटचा जीआर मंजूर करुन घेतला," असं हाकेंनी पत्रात म्हटलं आहे.

ओबीसी होण्याचा मार्ग मोकळा

"बोगस दाखले काढून संरजामी मराठे ओबीसी आरक्षणावर अगोदरच अनधिकृत ताबे मारत होते. या बेकायदा 'जीआर'मुळे अशा टोळीला 12 हत्तींचं बळ मिळालंय. हैद्राबाद गॅझेटमुळे कुळातील - गावातील - नातेसंबधातील लोकांना एका ऑफिडिटद्वारे कुणबीकरणाद्वारे ओबीसी होण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे साहेब?" असा सवाल हाकेंनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे.

ओबीसी कसा टिकेल?

"हा जीआर ओबीसी आरक्षणाचा गळा घोटणार हे दाव्याने सांगतो साहेब. जे नारायण राणे समितीला जमले नाही, जे गायकवाड आयोगाला जमले नाही ते तुम्ही केलंय. कोर्टात या 'जीआर'ला किती अर्थ आहे हे आम्हाला माहिती आहे, पण आज रोजी ओबीसी आरक्षण संपलंय कारण सुप्रीम कोर्टाच्या भाषेत मराठा जात शासनकरती जात आहे त्यांच्या स्पर्धेत मूळ ओबीसी कसा टिकेल साहेब?" असा प्रश्न या पत्रातून हाकेंनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे. 

गरजवंत मराठ्यांशी जरांगेला देणं घेणं नाही

"आम्ही वारंवार सांगतोय जरांगे हा फक्त मुखवटा आहे. त्यांच्या आडून क्रूर मराठा राजकीय नेते आमदार, खासदार, कारखानदार त्यांचा हेतू साध्य करतायेत. प्रस्थापित मराठा समाजाला  सरंपचपदापासून ते मुख्यमंत्री पदापर्यंत सर्व पदे स्वतःकडे ठेवायची आहेत. गरजवंत मराठ्यांच्या शिक्षण आणि नोकरीशी जरांगेला देणं घेणं नाही. ईब्लुएसच्या कटऑफचा फरक ओबीसींहून 15 ते 20 गुणांनी कमी आहे. यामुळं गजरवंतांची शेकडो लेकरंबाळं पायावर उभारली असती. त्यांचं आयुष्य जरांगे व त्यांच्या आकांनी उध्वस्त केलंय. आम्ही ओबीसी बांधव आतडी तुटोसतर ओरडून सांगतोय बलूता अलुता सामाजिक मागास यांच्या स्पर्धेत कसा टिकेल हो!" असा उल्लेख या पत्रात आहे.

बळी मात्र ओबीसीचा

"जरांगेंचा सगळा खटाटोप राजकीय आरक्षणासाठी होता यात बळी मात्र ओबीसीचा आणि भटक्या जातसमूहाचा गेलाय, घटनेमधील सामाजिक न्याय देण्याचं बाबासाहेबांच स्वप्न या एका 'जीआर'द्वारे आपण संपवलाय," असा घणाघात हाकेंनी केला आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
maharashtra local body election 2025election 2025Laxman HakeletterCM

इतर बातम्या

धनतेरसला गाड्यांची तुफान विक्री! मार्केटमध्ये 'या...

टेक