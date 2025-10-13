English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आरक्षणाच्या 'त्या' GR चा ठाकरे, शिंदेंना सर्वात मोठा फटका; BJP लाभार्थी! ही घ्या संपूर्ण यादी

Maharashtra Local Body Election 2025: अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने नुकतीच अधिसूचना जाहीर केल्यामुळे याबाबतचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 13, 2025, 10:17 AM IST
आरक्षणाच्या 'त्या' GR चा ठाकरे, शिंदेंना सर्वात मोठा फटका; BJP लाभार्थी! ही घ्या संपूर्ण यादी
ठाकरेंना सर्वात मोठा फटका (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Local Body Election 2025: मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आरक्षण निघणार असल्याची चर्चा असली तरी अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने नुकतीच अधिसूचना जाहीर केल्यामुळे याबाबतचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. या अधिसूचनेनंतर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना फटका बसला आहे.

15 माजी नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित होणार

अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणामुळे शिवसेनेच्या दोन्ही गटातील 15 माजी नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित होणार आहेत तर भाजपच्या केवळ दोन माजी नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित होत आहेत. भाजपचे हे दोन्ही माजी नगरसेवक आधीच आरक्षित प्रभागातून आलेले आहेत. त्यामुळे या दोघांनाही फटका बसणार नाही. माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांचाही प्रभाग आरक्षित झाला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारची अनुसूचित जाती व जमाती आरक्षणाबाबतची अधिसूचना काय?

महाराष्ट्र राज्य सरकारने अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी आरक्षणाबाबत अनेक अधिसूचना जारी केल्या आहेत. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी या अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका 2025 साठी आरक्षण 3 ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आला. महानगरपालिका व नगर परिषद निवडणुकांसाठी SC/ST साठी उतरत्या क्रमाने आरक्षण निश्चित करण्यात आलं आहे. प्रत्येक प्रभागात SC/ST ची लोकसंख्येनुसार टक्केवारीनुसार आरक्षण देण्यात आलं आहे.

मुंबई महापालिकेत 227 जागांपैकी 17 जागा SC/ST साठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. जर प्रभाग SC/ST साठी पडला तर दोघांची टक्केवारीनुसार वाटप केली जाणार आहे. महिलांसाठी एकूण 50% राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. सामान्य आरक्षण धोरणानुसार (केंद्रीय/राज्य पातळीवर) महाराष्ट्रात SC साठी 13%, ST साठी 7% आरक्षण कायम (शिक्षण, नोकरी व निवडणुकांसाठी). अनुसूचित जमातींची यादी 47 जातींची असून, शेवटची सुधारणा 2003 मध्ये झाली आहे. 

सगळ्यात मोठा फटका ठाकरेंना

मुंबईत अनुसूचित जातींसाठी 15 तर अनुसूचित जमातींसाठी 2 जागा राखीव असतील, या 17 जागांपैकी 15 जागांवर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचे माजी नगरसेवक आहेत तर
केवळ दोन जागा अशा आहेत जिथे भाजपचे माजी नगरसेवक आहेत. त्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आठ, एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे पाच काँग्रेसच्या दोन माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. तर काँग्रेसच्या दोन नगरसेवकांपैकी गंगा माने यांनी शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

नगरसेवकांचे आरक्षित प्रभाग

93 - रोहिणी कांबळे (ठाकरे)- वांद्रे पूर्व
118 - उपेंद्र सावंत (शिंदे) - विक्रोळी पूर्व
133- परमेश्वर कदम (शिंदे)- घाटकोपर पूर्व
140- नादिया शेख (काँग्रेस) - गोवंडी
141- विठ्ठल लोकरे (ठाकरे) - देवनार
146- समृद्धी काते (शिंदे)- चेंबूर
147- अंजली नाईक (शिंदे)- चेंबूर
151-राजेश फुलवारिया (भाजप)-चेंबूर
152-आशा मराठे (भाजप) - चेंबूर
155 - श्रीकांत शेट्ये (ठाकरे)-चेंबूर
183- गंगा माने (काँग्रेस, आता शिंदे गटात)
186 - वसंत नकाशे (ठाकरे ) - धारावी
189- हर्षला मोरे (ठाकरे) - माटुंगा
199- किशोरी पेडणेकर (ठाकरे) - वरळी
215 - अरुंधती दुधवडकर (ठाकरे)- ताडदेव
53 - रेखा रामवंशी (ठाकरे)- गोरेगाव
59 - प्रतिमा खोपडे (शिंदे)- गोरेगाव

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

