BMC Election: भाजपा-शिंदेसेनेत वादळी चर्चा! BJP चे 4 मुद्दे, शिंदेची सेना म्हणली जमणार नाही; आता...

Mumbai BMC BJP Shivsena Seat Sharing Issue: मुंबईसहीत एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुकीची घोषणा होऊन तीन दिवसांचा कालावधी उलटला आहे. अनेक ठिकाणचं चित्र स्पष्ट झालं असलं तरी मुंबईमध्ये जागावाटप कसं असणार आहे यावरुन भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदेच्या शिवसेनेमध्ये एकमत झालेलं नाही. यासंदर्भातील पहिल्या फेरीमध्ये वादळी चर्चा झाल्यानंतर आत दुसरी बैठक पार पडणार आहे. मात्र पहिल्या फेरीमध्ये दोन्ही पक्षांकडून मांडण्यात आलेले प्रस्ताव एकमेकांना मान्य नसल्याचे समजते. चर्चेच्या पहिल्या फेरीमध्ये भाजपाने काही प्रस्ताव शिवसेनेला दिले असले तरी ते शिंदेंच्या शिवसेनेला पटलेले नाहीत.
भाजप आणि शिंदे सेनेच्या नेत्यांमध्ये मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या जागावाटपासाठी 'वसंत स्मृती' या दादर येथील कार्यालयात आज चर्चेची दुसरी फेरी पार पडणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार चार मुख्य मुद्द्यांवरून जागावाटपाचं सूत्र ठरवण्याचा भाजपाचा प्रस्ताव आहे. हे चार मुद्दे कोणते ते पाहूयात...
1) 2017 च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत विजयी झालेल्या सर्व जागांवर म्हणजेच 82 जागांवर भाजपाचा दावा कायम आहे. 84 जागांसहीत त्यावेळेची एकत्रित शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता.
2) पक्षांतर्गत बंडखोरीमुळे पराभूत झालेल्या भाजपच्या उमेदवाराची मतं आणि बंडखोराला मिळालेली मतं याच्या आधारावर अधिक बेरीज असलेल्या जागा.
3) दुसऱ्या क्रमांकावर कमी फरकाने पराभूत भाजपचे उमेदवार असलेल्या जागा, मग तिथं शिवसेनेचे सीटिंग नगरसेवक असले तरी दावा करण्यात आला आहे.
नक्की वाचा >> ना मुलाकडे, ना मंत्र्याकडे शिंदेंनी 'या' व्यक्तीकडे सोपवलं सर्वात कठीण काम; कारणही तसं खास
4) 2014 लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जिंकलेल्या विधानसभेच्या मतदारसंघातील लीड देणाऱ्या वॉर्डवरही भाजपाने दावा केला आहे.
हा प्रस्ताव भाजपकडून देण्यात आलेला आहे. मात्र शिवसेनेने यामध्ये काही आक्षेप नोंदवले आहेत. शिवसेनेनं नोंदवलेले आक्षेप कोणते ते पाहूयात...
चौथ्या मुद्द्यामध्ये 2017 ला वॉर्ड पुन:रचना झाली असल्याने 2014 च्या वॉर्ड्सचा निकष चुकीचा ठरेल असं मत शिवसेनकडून व्यक्त करण्यात आलं. त्यामुळे तेव्हाच्या लीडचा संदर्भ घेता येणार नाही असं स्पष्ट करण्यात येणार आहे.
याव्यतिरिक्त मुंबईतील एकूण 36 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 8 मतदारसंघात एकही वॉर्ड नसल्याचं आढळून आलं आहे. यामध्ये वांद्रे पश्चिम, अंधेरी पूर्व अंडी पश्चिम, मागाठाणे, घाटकोपर पश्चिम यांचा समावेश आहे.
नक्की वाचा >> BMC Election: मुंबईत मराठी माणूस कोणाच्या बाजूने? ठाकरे की शिंदे? थक्क करणारे आकडे समोर
दादर-माहीम, वडाळा, वरळी यासारख्या मराठी बहुल मतदारसंघात किरकोळ जागा सोडल्या याबाबतही शिंदेंच्या शिवसेनेनं हरकत घेतली आहे. यावरून आता पुढी चर्चेचा टप्पा सुरु होणार आहे.