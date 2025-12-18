'या' कारणामुळे ऐनवेळी सेना-मनसेचं फिस्कटणार? एकमेव उपाय, राज-उद्धव समोरासमोर बसून...

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Seat Sharing: राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा होऊन तीन दिवस उलटून गेल्यानंतरही उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या युतीची घोषणा झालेली नाही. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये बंद दाराआड चर्चा सुरु असली तरी अद्याप युतीची अधिकृत घोषणा झालेली नसून खासदार संजय राऊत यांनी लवकरच घोषणा केली जाईल असं पत्रकारांना सांगितलं आहे. मात्र आता या युतीसंदर्भात एक आतली बातमी समोर येत आहे. मनसे- ठाकरेंच्या शिवसेनेत जागावाटपाचं घोडं नेमकं कुठे अडलंय? असा प्रश्न पडलेल्यांना जरा चिंतेत टाकणारीच ही बातमी आहे.
मनसे आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये जागावाटपावरुन चर्चा सुरु आहे. मात्र दोन्ही पक्षांमधील जागावाटपाच्या चर्चेत 15 जागांवरुन घोडं असल्याची माहिती समोर येत आहे. मुंबई महापालिकेमध्ये युती करण्यासाठी जी जागावाटपाची चर्चा सुरु आहे त्यामध्ये 15 जागांवर दोन्ही पक्षांनी दावा केला आहे. त्यामुळे या 15 जागांवरुनच युतीची चर्चा अडकून पडल्याची बातमी आहे. विशेष म्हणजे दुसऱ्या फळीतील नेत्यांदरम्यान सुरु असलेल्या चर्चेमधून काही तोडगा निघाला नाही तर स्वत: दोन्ही पक्षप्रमुखच जागांचा तिढा सोडवणार असल्याचे समजते.
नक्की वाचा >> BMC Election: मुंबईत मराठी माणूस कोणाच्या बाजूने? ठाकरे की शिंदे? थक्क करणारे आकडे समोर
दोन्ही पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना चर्चेतून यावर तोडगा काढता आला नाही तर एकमेवर पर्याय शिल्लक असणार तो म्हणजे दोन्ही पक्षप्रमुखांनी समोरासमोर बसून हा प्रश्न निकाली काढले. उद्धव- राज ठाकरे दोन्ही भाऊ स्वत: चर्चेला बसून तिढा सोडवणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र या 15 जागांवर चर्चेतूनच तोडगा निघणार असून यासाठी दोघांपैकी कोणीही अगदी वेगळा मार्ग निवडण्याच्या तयारीत नसल्याचे समजते. म्हणजेच चर्चा आणि वाटाघाटी झाल्या तरी प्रकरण युती तुटेपर्यंत जाणार नाही अशी माहिती मिळत आहे.
मराठीबहुल मतदारसंघ असलेल्या आणि यापूर्वी चांगली कामगिरी केलेल्या बालेकिल्ल्यांवर मनसे ठाम असून 2017 ला उद्धव ठाकरेंचे नगरसेवक निवडून आलेल्या 8 ते 9 जागांवरही मनसेनं दावा केला आहे. माहिम, शिवडी, वरळीमधील काही जागांवरुन दोन्ही सेनांच्या जागावाटापामध्ये तिढा निर्माण झाला आहे.
नक्की वाचा >> ना मुलाकडे, ना मंत्र्याकडे शिंदेंनी 'या' व्यक्तीकडे सोपवलं सर्वात कठीण काम; कारणही तसं खास
या जागा नेमक्या कोणत्या आहेत ते पाहूयात...
माहिम विधानसभा
190- शितल गंभीर- भाजप
192- प्रिती पाटणकर- ठाकरे
194- समाधान सरवणकर- शिंदे
शिवडी
203- सिंधु मसुरकर- ठाकरे
204- अनिल कोकीळ - ठाकरे
205- दत्ता पोंगडे- ठाकरे
वरळी
195- संतोष खरात- शिंदे
197- दत्ता नरवणकर- मनसे- ठाकरे- शिंदे
शहरातील मराठी प्राबल्य असलेल्या प्रभागांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत 22 माजी नगरसेवक आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला मनसेकडे मुंबईत एकही माजी नगरसेवक उरलेला नाही. त्यामुळेच आता वाटाघाटी करताना कोणकोणास वरचढ ठरतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.