मुंबईत भाजपाचं चाललंय काय? शिंदेंच्या आमदाराच्या गुजराती पत्नीला दिलं निवडणुकीचं तिकीट; कारण..

BMC Elections BJP Ticket To Eknath Shinde Shivsena MLA Wife: मुंबईमधील महापालिका निवडणुकीसाठीच्या जागावाटपाची रस्सीखेच सुरु असतानाच भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचं सोमवारी रात्री जागावाटपाच्या फॉर्म्युलावर एकमत झालं. भाजपा 137 तर एकनाथ शिंदेंची शिवसेना 90 जागांवर निवडणूक लढवणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. रात्री उशीरा मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर ही घोषणा केली. यानंतर भाजपाने आपली दुसरी यादी जाहीर केली. दुसरीकडे शिंदेंकडूनही उमेदवारांना एबी फॉर्म वाटण्यात आले. मात्र एकीकडे जागावाटपामध्ये निष्ठावंतांना डावलल्याची तक्रार केली जात असतानाच भाजपाने चक्क शिंदेंच्या आमदाराच्या पत्नीला तिकीट दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात. हा आमदार कोण आणि नेमकं कोणाला तिकीट देण्यात आलंय जाणून घेऊयात...
भाजपा आणि शिंदे गटाच्या जागावाटपाचं सूत्र निश्चित झाल्यानंतर भाजपाने आपली दुसरी 30 उमेदवारांची यादी जाहीर केली. त्यामुळे भाजपाच्या एकूण जाहीर उमेदवारांची यादी 97 वर पोहचली आहे. मात्र या उमेदवारांच्या यादीमध्ये नसलेल्या आणि खासगीमध्ये ए. बी. फॉर्म देण्यात आलेल्या उमेदवारांमध्ये केसरबेन पटेल यांच्या नावाचाही समावेश आहे. हे नाव पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. कारण केसरबेन पटेल या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदाराची पत्नी आहे.
खरं तर केसरबेन पटेल या भाजपाच्या माजी नगरसेविका आहेत. विधानसभा निवडणुकीवेळी मुरजी पटेल यांना भाजप सोडून शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागली होती. ते अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून निवडूनही आले.
केसरबेन पटेल यांनी आधी अंधेरी (पूर्व) भागातील प्रभाग क्रमांक 76 चे प्रतिनिधित्व केलं आहे. केसरबेन आणि त्यांचे पती मुरजी पटेल यांनी 2015-16 मध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यापूर्वी 2021 मध्ये त्या काँग्रेसच्या तिकिटावर नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या होत्या. मागील काही काळापासून त्या प्रभाग 76 आणि 81 मध्ये सक्रिय आहेत. त्यांचे पती मुरजी पटेल हे सध्या चे आमदार आहेत.
2019 मध्ये जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे त्यांचे आणि मुरजी पटेल यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले होते. मागील अनेक वर्षांपासून त्या आपल्या भागात 'जीवनज्योत प्रतिष्ठान'च्या माध्यमातून त्या अनेक सामाजिक उपक्रम राबवतात. आता या निवडणुकीत केसरबेन कशी कामगिरी करतात याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.