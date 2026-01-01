English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • ...तर तिथेच फटकवून काढा! राज ठाकरेंचे कार्यकर्त्यांना आदेश; मला खूप ऑफर आल्या पण..

BMC Elections MNS Chief Raj Thackeray: राज ठाकरेंनी आज कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला. या मेळाव्यामध्ये राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना काही खास सूचना दिल्या. या सुचनेमध्ये त्यांनी कार्यकर्त्यांना थेट खळ्-खट्याकचा आदेश दिलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 1, 2026, 01:25 PM IST
राज ठाकरेंचा सल्ला

BMC Elections MNS Chief Raj Thackeray: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकत्र आली असून दोन्ही पक्ष शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या सोबतीने मुंबईत ठाकरें बंधू एकत्र लढणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज दाखल करुन झाल्यानंतर आता कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. अर्ज मागे घेण्याची तारीख निघून गेल्यानंतर 3 तारखेला निवडणूक चिन्हं दिली जातील. असं असतानाच सध्या बडे नेते कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी छोटे-मोठे मेळावे घेताना दिसत आहेत. राज ठाकरेंनी असा एक मेळावा आज मुंबईत घेतला. या मेळाव्यामध्ये राज ठाकरेंनी खास आपल्या शैलीमध्ये मार्गदर्शन केलं. राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना कोणत्याही अमिषाला बळी पडू नका असं सांगितलं आहे. 

अमिषाला बळी पडू नका

"तुम्हाला अनेक ऑफर येतील पण पैशाचे आमिष दाखवली जातील. त्यामुळे कुठेही अमिषाला बळी पडू नका. पैसे दिले तरी बळी जाऊ नका, मुंबई वाचवायची आहे हे लक्षात ठेवा," असं राज ठाकरेंनी पदाधिकाऱ्यांना खोचक शब्दांमध्ये सांगितलं. पुढे बोलताना राज ठाकरेंनी, "मला पण खूप ऑफर आल्या पण मी सगळ्यांना पळवून लावलं," असंही राज म्हणाले.

बोगस मतदान होता कामा नये

"मुंबई मराठी माणसाची आहे, आपल्याकडे ही शेवटची संधी आहे. प्रत्येक बूथला आपली 10 लोकं उभी करा. बोगस मतदान होता कामा नये. तुम्ही सतर्क राहा," असा सल्ला राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना दिला.  एवढ्यावरच न थांबता राज ठाकरेंनी, "जर बोगस मतदार सापडला तर तिथेच फटकवून काढा," असा सल्ला राज यांनी कार्यकर्त्यांना दिला आहे.

आज उद्धव शिवतीर्थवर जाणार?

उद्धव ठाकरे आज राज ठाकरे यांची भेट घेण्यासाठी शिवतीर्थवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आज दुपारनंतर ही भेट होण्याची शक्यता आहे. वचननामा प्रसिद्ध करण्याबाबत तसंच प्रचाराची रणनिती ठरवण्यासाठी ही भेट होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

उद्धव आणि राज यांच्या सभांचा धडाका

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या पाच तारखेपासून संयुक्त सभा सुरु होणार आहेत. पश्चिम उपनगर, पूर्व उपनगर आणि शिवाजी पार्क अशा मुंबईत तीन सभा होणार आहेत. कल्याण, डोंबिवली, ठाण्यात आणि मीरा भाईंदरमध्ये दोघांची एकेक सभा होणार आहे. नाशिकलाही उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची एक सभा होणार आहे. तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या वेगवेगळ्या सभा सुद्धा होतील असं सांगण्यात आलं आहे. संभाजीनगरात उद्धव ठाकरे यांची एक सभा होईल, अशी माहिती समोर आली आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026bmc ElectionRaj ThackerayMaharashtra Municipal Corporationmaharashtra

