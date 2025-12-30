अखेर ठाकरे बंधूंचे 120 उमेदवार जाहीर! कोण कुठून लढणार? वाचा संपूर्ण यादी; मध्यरात्री अचानक...

BMC Elections Thackeray Brothers 120 Candidate List: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी युतीची घोषणा केल्यानंतर जागावाटपावर जवळपास आठवडाभर चर्चा केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं सोमवारी रात्री आपल्या उमेदवारांना पक्षाकडून दिले जाणारा ए. बी. फॉर्म वाटले आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 82 जणांना तर राज ठाकरेंच्या मनसेनं 32 जणांना ए. बी. फॉर्मचं वाटप केलं आहे. आज उमेदवारी अर्ज सादर करण्याचा शेवटचा दिवस असून हे उमेदवार आज पक्षाकडून उमेदवारी दाखल करतील. ठाकरे बंधूंचे 120 उमेदवार कोण आहेत ते पाहूयात...

मनसेकडून रात्री 12 वाजता यादी जाहीर

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं मध्यरात्रीच्या सुमारास अचानक 38 जणांना एबी फॉर्मचं वाटप केलं आहे. मागील अनेक दिवसांपासून उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेदरम्यान जागावाटपावरुन वाटाघाटी सुरु असतानाच आणि उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी 15 तासांचा वेळ शिल्लक असताना मनसेकडून एबी फॉर्म्सचं वाटप करण्यात आलं आहे. नेमके कोणाकोणाला फॉर्म देण्यात आलेत ते पाहूयात....

BMC मनसेचे AB फॉर्म देण्यात आलेले उमेदवार

१. वॉर्ड क्र. ८ – कस्तुरी रोहेकर

२. वॉर्ड क्र. १० – विजय कृष्णा पाटील

३. वॉर्ड क्र. ११ – कविता बागुल माने

४. वॉर्ड क्र. १८ – सदिच्छा मोरे

५. वॉर्ड क्र. २० – दिनेश साळवी

६. वॉर्ड क्र. २१ – सोनाली देव मिश्रा

७. वॉर्ड क्र. २७ – आशा विष्णू चांदर

८. वॉर्ड क्र. ३६ – प्रशांत महाडिक

९. वॉर्ड क्र. ३८ – सुरेखा परब लोके

१०. वॉर्ड क्र. ५५ – शैलेंद्र मोरे

११. वॉर्ड क्र. ५८ – वीरेंद्र जाधव

१२. वॉर्ड क्र. ६७ – कुशल सुरेश धुरी

१३. वॉर्ड क्र. ६८ – संदेश देसाई

१४. वॉर्ड क्र. ८१ – शबनम शेख

१५. वॉर्ड क्र. ८४ – रूपाली दळवी

१६. वॉर्ड क्र. ९८ – दिप्ती काते

१७. वॉर्ड क्र. १०२ – अनंत हजारे

१८. वॉर्ड क्र. १०६ – सत्यवान दळवी

१९. वॉर्ड क्र. ११० – हरीनाक्षी मोहन चिराथ

२०. वॉर्ड क्र. ११५ – ज्योती अनिल राजभोज

२१. वॉर्ड क्र. १२९ – विजया गिते

२२. वॉर्ड क्र. १३३ – भाग्यश्री अविनाश जाधव

२३. वॉर्ड क्र. १३९ – शिरोमणी येशू जगली

२४. वॉर्ड क्र. १४३ – प्रांजल राणे

२५. वॉर्ड क्र. १५० – सविता माऊली थोरवे

२६. वॉर्ड क्र. १५२ – सुधांशू दुनबाळे

२७. वॉर्ड क्र. १६६ – राजन खैरणार

२८. वॉर्ड क्र. १८३ – पारूबाई कटके

२९. वॉर्ड क्र. १९२ – यशवंत किल्लेदार

३०. वॉर्ड क्र. १९७ – रचना साळवी

३१. वॉर्ड क्र. २०५ – सुप्रिया दळवी

३२. वॉर्ड क्र. २०७ – शलाका आरयन

३३. वॉर्ड क्र. २०९ – हसीना महिमकर

३४. वॉर्ड क्र. २१४ – मुकेश भालेराव

३५. वॉर्ड क्र. २१६ – राजश्री नागरे

३६. वॉर्ड क्र. २१७ – निलेश शिरधनकर

३७. वॉर्ड क्र. २२३ – प्रशांत गांधी

३८. वॉर्ड क्र. २२६ – बबन महाडिक

उद्धव ठाकरेंकडूनही उमेदवार जाहीर

राज ठाकरेंच्या मनसेने यादी जाहीर करण्याच्या काही तास आधी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनंही आपल्या 82 उमेदवारांना ए. बी. फॉर्मचे वाटप करत त्यांच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केलं. या लढाईमध्ये उद्धव ठाकरेंचे कोणते शिलेदार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत ते पाहूयात...

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उमेदवार

१) प्रभाग क्रमांक १ – फोरम परमार

२) प्रभाग क्रमांक २ – धनश्री कोलगे

३) प्रभाग क्रमांक ३ – रोशनी गायकवाड

४) प्रभाग क्रमांक ४ – राजू मुल्ला

५) प्रभाग क्रमांक ५ – सुजाता पाटेकर

६) प्रभाग क्रमांक ९ – संजय भोसले

७) प्रभाग क्रमांक १२ – सारिका झोरे

८) प्रभाग क्रमांक १३ – आसावरी पाटील

९) प्रभाग क्रमांक १६ – स्वाती बोरकर

१०) प्रभाग क्रमांक २५ – माधुरी भोईर

११) प्रभाग क्रमांक २६ – धर्मेंद्र काळे

१२) प्रभाग क्रमांक २९ – सचिन पाटील

१३) प्रभाग क्रमांक ४० – सुहास वाडकर

१४) प्रभाग क्रमांक ४१ – सुहास वाडकर

१५) प्रभाग क्रमांक ४७ – शंकर गुरव

१६) प्रभाग क्रमांक ४९ – संगीता सुतार

१७) प्रभाग क्रमांक ५४ – अंकित प्रभू

१८) प्रभाग क्रमांक ५७ – रोहन शिंदे

१९) प्रभाग क्रमांक ५९ – शैलेश फणसे

२०) प्रभाग क्रमांक ६० – मेघना विशाल काकडे माने

२१) प्रभाग क्रमांक ६१ – सेजल दयानंद सावंत

२२) प्रभाग क्रमांक ६२ – झीशान चंगेज मुलतानी

२३) प्रभाग क्रमांक ६३ – देवेंद्र (बाळा) आंबेरकर

२४) प्रभाग क्रमांक ६४ – सबा हारून खान

२५) प्रभाग क्रमांक ६५ – प्रसाद आयरे

२६) प्रभाग क्रमांक ७५ – प्रमोद सावंत

२७) प्रभाग क्रमांक ८७ – पूजा महाडेश्वर

२८) प्रभाग क्रमांक ८९ – गितेश राऊत

२९) प्रभाग क्रमांक ९३ – रोहिणी कांबळे

३०) प्रभाग क्रमांक ९५ – हरी शास्त्री

३१) प्रभाग क्रमांक १०० – साधना वरस्कर

३२) प्रभाग क्रमांक १०५ – अर्चना चौरे

३३) प्रभाग क्रमांक १११ – दीपक सावंत

३४) प्रभाग क्रमांक ११७ – श्वेता पावसकर

३५) प्रभाग क्रमांक ११८ – सुनीता जाधव

३६) प्रभाग क्रमांक १२० – विश्वास शिंदे

३७) प्रभाग क्रमांक १२३ – सुनील मोरे

३८) प्रभाग क्रमांक १२४ – सकीना शेख

३९) प्रभाग क्रमांक १२५ – सतीश पवार

४०) प्रभाग क्रमांक १२६ – शिल्पा भोसले

४१) प्रभाग क्रमांक १२७ – स्वरूपा पाटील

४२) प्रभाग क्रमांक १३० – आनंद कोठावदे

४३) प्रभाग क्रमांक १३२ – क्रांती मोहिते

४४) प्रभाग क्रमांक १३४ – सकीना बानू

४५) प्रभाग क्रमांक १३५ – समीक्षा सकरे

४६) प्रभाग क्रमांक १३७ – महादेव आंबेकर

४७) प्रभाग क्रमांक १३८ – अर्जुन शिंदे

४८) प्रभाग क्रमांक १४१ – विठ्ठल लोकरे

४९) प्रभाग क्रमांक १४२ – सुनंदा लोकरे

५०) प्रभाग क्रमांक १४४ – निमिष भोसले

५१) प्रभाग क्रमांक १४८ – प्रमोद शिंदे

५२) प्रभाग क्रमांक १५३ – मीनाक्षी पाटणकर

५३) प्रभाग क्रमांक १५५ – स्नेहल शिवकर

५४) प्रभाग क्रमांक १५६ – संजना संतोष कासले

५५) प्रभाग क्रमांक १५८ – चित्रा सोमनाथ सांगळे

५६) प्रभाग क्रमांक १६० – राजेंद्र पाखरे

५७) प्रभाग क्रमांक १६४ – साईनाथ साधू कटके

५८) प्रभाग क्रमांक १६७ – सुवर्णा मोरे

५९) प्रभाग क्रमांक १६८ – सुधीर खातू वार्ड

६०) प्रभाग क्रमांक १८२ – मिलिंद वैद्य

६१) प्रभाग क्रमांक १८४ – वर्षा वसंत नकाशे

६२) प्रभाग क्रमांक १८५ – टी. एम. जगदीश

६३) प्रभाग क्रमांक १८७ – जोसेफ कोळी

६४) प्रभाग क्रमांक १८९ – हर्षला मोरे

६५) प्रभाग क्रमांक १९० – वैशाली पाटील

६६) प्रभाग क्रमांक १९१ – विशाखा राऊत

६७) प्रभाग क्रमांक १९४ – निशिकांत शिंदे

६८) प्रभाग क्रमांक १९५ – विजय भणगे

६९) प्रभाग क्रमांक १९६ – पद्मजा चेंबूरकर

७०) प्रभाग क्रमांक १९८ – अबोली खाड्ये

७१) प्रभाग क्रमांक १९९ – किशोरी पेडणेकर

७२) प्रभाग क्रमांक २०० – उर्मिला पांचाळ

७३) प्रभाग क्रमांक २०६ – सचिन पडवळ

७४) प्रभाग क्रमांक २०८ – रमाकांत रहाटे

७५) प्रभाग क्रमांक २१० – सोनम जामसूतकर

७६) प्रभाग क्रमांक २१३ – श्रद्धा सुर्वे

७७) प्रभाग क्रमांक २१५ – किरण बालसराफ

७८) प्रभाग क्रमांक २१८ – गीता अहिरेकर

७९) प्रभाग क्रमांक २२० – संपदा मयेकर

८०) प्रभाग क्रमांक २२२ – संपत ठाकूर

८१) प्रभाग क्रमांक २२५ – अजिंक्य धात्रक

८२) प्रभाग क्रमांक २२७ – रेहाना गफूर शेख