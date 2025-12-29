English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • BMC Elections: भाजपाची मुंबईमधील उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर; कोणाला कुठून मिळाली संधी? पाहा संपूर्ण यादी

BMC Elections BJP First Candidate List: भारतीय जनता पार्टीने जारी केलेल्या पहिल्या यादीमधील उमेदवारांना एबी फॉर्मचं वाटप करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या यादीत कोण कोण आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 29, 2025, 10:55 AM IST
भाजपाने कोणाला दिली संधी वाचा संपूर्ण यादी (प्रातिनिधिक फोटो)

BMC Elections BJP First Candidate List: भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेदरम्यान मुंबईतील जागावाटपावरुन उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत अंतिम निर्णय न झाल्याने भाजपाने आपली पहिली यादी जाहीर केली आहे. या यादीमध्ये 67 उमेदवारांचा समावेश आहे.  भाजपकडून या 67 जणांना एबी फॉर्म देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. हे उमेदवार कोण आहेत आणि कोणाला कुठून संधी देण्यात आली आहे पाहूयात संपूर्ण यादी...

01. वॉर्ड क्रमांक - 2 - तेजस्वी घोसाळकर 
02. वॉर्ड क्रमांक 7 - गणेश खणकर 
03. वॉर्ड क्रमांक 10 - जितेंद्र पटेल 
04. वॉर्ड क्रमांक 13 - राणी त्रिवेदी 
05. वॉर्ड क्रमांक 14 - सीमा शिंदे 
06. वॉर्ड क्रमांक 15 - जिग्ना शाह 
07. वॉर्ड क्रमांक 16 - श्वेता कोरगावकर 
08. वॉर्ड क्रमांक 17 - शिल्पा सांगोरे 
09. वॉर्ड क्रमांक 19 - दक्षता कवठणकर 
10. वॉर्ड क्रमांक 20 - बाळा तावडे 

11. वॉर्ड क्रमांक 23 - शिवकुमार झा 
12. वॉर्ड क्रमांक 24 - स्वाती जैस्वाल 
13. वॉर्ड क्रमांक 31 - मनिषा यादव 
14. वॉर्ड क्रमांक 36 - सिद्धार्थ शर्मा 
15. वॉर्ड क्रमांक 37 - प्रतिभा शिंदे 
16. वॉर्ड क्रमांक 43 - विनोद मिश्रा 
17. वॉर्ड क्रमांक 46 - योगिता कोळी 
18. वॉर्ड क्रमांक 47 - तेजिंदर सिंह तिवाना 
19. वॉर्ड क्रमांक 52 - प्रीती साटम 
20. वॉर्ड क्रमांक 57 - श्रीकला पिल्ले 

21. वॉर्ड क्रमांक 58 - संदीप पटेल 
22. वॉर्ड क्रमांक 59 - योगिता दाभाडकर 
23. वॉर्ड क्रमांक 60 - सयाली कुलकर्णी 
24. वॉर्ड क्रमांक 63 - रुपेश सावरकर 
25. वॉर्ड क्रमांक 68 - रोहन राठोड 
26. वॉर्ड क्रमांक 69 - सुधा सिंह 
27. वॉर्ड क्रमांक 70 - अनिश मकवानी 
28. वॉर्ड क्रमांक 72 - ममता यादव 
29. वॉर्ड क्रमांक 74 - उज्ज्वला मोडक 
30. वॉर्ड क्रमांक 76 - प्रकाश मुसळे 

31. वॉर्ड क्रमांक 84 - अंजली सामंत 
32. वॉर्ड क्रमांक 85 - मिलिंद शिंदे 
33. वॉर्ड क्रमांक 87 - महेश पारकर 
34. वॉर्ड क्रमांक 97 - हेतल गाला 
35. वॉर्ड क्रमांक 99 - जितेंद्र राऊत 
36. वॉर्ड क्रमांक 100 - स्वप्ना म्हात्रे 
37. वॉर्ड क्रमांक 103 - हेतल गाला मार्वेकर 
38. वॉर्ड क्रमांक 104 - प्रकाश गंगाधरे 
39. वॉर्ड क्रमांक 105 - अनिता वैती 
40. वॉर्ड क्रमांक 106 - प्रभाकर शिंदे 

41. वॉर्ड क्रमांक 107 - नील सोमय्या 
42. वॉर्ड क्रमांक 108 - दिपिका घाग 
43. वॉर्ड क्रमांक 111 - सारिका पवार 
44. वॉर्ड क्रमांक 116 - जागृती पाटील 
45. वॉर्ड क्रमांक 122 - चंदन शर्मा 
46. वॉर्ड क्रमांक 126 - अर्चना भालेराव 
47. वॉर्ड क्रमांक 127 - अलका भगत 
48. वॉर्ड क्रमांक 129 - अश्विनी मते 
49. वॉर्ड क्रमांक 135 - नवनाथ बन 
50. वॉर्ड क्रमांक 144 - बबलू पांचाळ 

51. वॉर्ड क्रमांक 152 - आशा मराठे 
52. वॉर्ड क्रमांक 154 - महादेव शिगवण
53. वॉर्ड क्रमांक 172 - राजश्री शिरोडकर 
54. वॉर्ड क्रमांक 174 - साक्षी कनोजिया 
55. वॉर्ड क्रमांक 185 - रवी राजा 
56. वॉर्ड क्रमांक 190 - शितल गंभीर देसाई 
57. वॉर्ड क्रमांक 195 - राजेश कांगणे (वरळी मतदारसंघ) 
58. वॉर्ड क्रमांक 196 - सोनाली सावंत 
59. वॉर्ड क्रमांक 207 - रोहिदास लोखंडे 
60. वॉर्ड क्रमांक 214 - अजय पाटील 

61. वॉर्ड क्रमांक 215 - संतोष ढोले 
62. वॉर्ड क्रमांक 218 - स्नेहल तेंडुलकर 
63. वॉर्ड क्रमांक 219 - सन्नी सानप 
64. वॉर्ड क्रमांक 221 - आकाश पुरोहित 
65. वॉर्ड क्रमांक 226 - मकरंद नार्वेकर 
66. वॉर्ड क्रमांक 227 - हर्षिता नार्वेकर
67. वॉर्ड क्रमांक 95 - हरि शास्त्री 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

