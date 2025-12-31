'आम्ही एकमेकांसोबत मारामाऱ्या करायला...'; ठाकरे बंधूंबद्दल बोलताना नांदगावकर भावूक; 'जाहीर सभा'मधील 'तो' Video Viral

Bala Nandgaonkar Emotional Video From Zee 24 Tass Jahir Sabha: मुंबईबरोबरच अनेक महानगरपालिकांमध्ये उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं युती केली असून पहिल्यांदाच ठाकरे बंधू एकत्र निवडणूक लढणार आहे. ठाकरे, मनसे, शरद पवार हे चार ठिकाणी एकत्र लढत आहेत. या महानगरपालिकांमध्ये मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकांचा समावेश आहे. ठाकरे बंधू एकत्र येण्याच्या निर्णयामुळे ठाकरे कुटुंबियांच्या हितचिंतकांचं स्वप्न पूर्ण झाल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली. मात्र या युतीची सुरुवात होण्याआधीच राज ठाकरेंचे समर्थक आणि माजी आमदार बाळा नांदगावकर 'झी 24 तास'च्या 'जाहीर सभा' या विशेष कार्यक्रमात ठाकरे बंधू एकत्र येण्यासंदर्भात बोलताना भावूक झाल्याचं दिसून आलं होतं. त्यांचा हा वर्षभरापूर्वीचा व्हिडीओ आता ठाकरेंनी युतीची घोषणा केल्यानंतर पुन्हा व्हायरल होतोय.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 2024 मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात 24 तारखेला बाळा नांदगावकर 'झी 24 तास'च्या 'जाहीर सभा' या विशेष कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यावेळेस त्यांना, "उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंना एकत्र आणण्यासाठी जर कोणी प्रयत्न केले असतील तर ते बाळा नांदगावकरांनी केलेत. तिसरी पिढी ठाकरेंची निवडणुकीला उभी राहत आहे. अमित ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंना एकत्र आणण्यासाठी बाळा नांदगावकर काही प्रयत्न करणार का?" असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना बाळा नांदगावकर भावूक झाले होते.
या प्रश्नावर बाळा नांदगावकरांनी, "याला काळ हेच उत्तर आहे. 'महाभरता'मधील एक वाक्य आहे, समय बडा बलवान होता है! वेळ काळच उत्तर देईल. पण हे कुटुंब एकत्र आलं तर माझ्यासारखा सुखी माणूस कोणी नसेल. हे कुटुंब एकत्र आलं तर महाराष्ट्राचं गोमटं (भलं) होईल. मराठी माणसांसाठी, हिंदूंसाठी चांगलं होईल. माझी तीव्र इच्छा असून उपयोग नाही ना. त्यांनी तो विचार करायचा आहे. आताच्या येणाऱ्या तरुण पिढीने विचार करायचा आहे. मी विचार करुन काय उपयोग आहे?" असा सवाल विचारला होता.
पुढे बोलताना, "मी त्या कुटुंबाचा कार्यकर्ता आहे. त्यासाठी माझा हातभार लागला तर तो माझ्यासाठी आनंदाचा क्षण असेल. कित्तेक मराठी कुटुंब, मुलं वेगवेगळी झाली. आम्ही एकमेकांसोबत मारामाऱ्या करायला लागलो. भांडायला लागलो. जे नाही घडलं पाहिजे ते घडलं त्या काळात, अजूनही घडत आहे. बघू त्याला काळ उत्तर देईल," असं नांदगावकर भारावलेल्या स्वरात म्हणाले होते.
दरम्यान, राज आणि उद्धव यांनी अधिकृतरित्या राजकीय युतीची घोषणा केलेल्या पत्रकार परिषदेला मात्र बाळा नांदगावकर प्रकृती अस्वस्थ असल्याने उपस्थित नव्हते. यासंदर्भातील माहिती खासदार संजय राऊत यांनीच दिली होती.