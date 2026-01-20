English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • यंदाची BMC अमराठी नगरसेवकांची... सर्वाधिक अमराठी भाजपाचे, काँग्रेस 75% अमराठी; यादीत ठाकरे सेनाही

यंदाची BMC अमराठी नगरसेवकांची... सर्वाधिक अमराठी भाजपाचे, काँग्रेस 75% अमराठी; यादीत ठाकरे सेनाही

Maharashtra Municipal Corporation Election: मराठीच्या मुद्द्यावरुन मुंबईतील महानगरपालिकेच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान वाद चांगलाच तपाला होता. मात्र आता निकालानंतर किती नगरसेवक अमराठी आहेत याची आकडेवारी समोर आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 20, 2026, 03:46 PM IST
अमराठी उमेदवारांचा आकडा समोर (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Municipal Corporation Election:  मुंबईमध्ये मराठी आणि अमराठीच्या मुद्द्यावरुन महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये जोरदार प्रचार झाल्याचं पाहायला मिळालं. ठाकरे बंधूंनी मराठीचा मुद्दा लावून ठरला तर भारतीय जनता पार्टी आणि युतीमधील पक्षांनी विकासाच्या राजकारणावर बोलणं पसंत केलं. मात्र आता निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपामधून निवडून आलेल्या अमराठी नगरसेवकांची संख्या इतर कोणत्याही पक्षातील अमराठी नगरसेवकांपेक्षा अधिक आहे.

मराठीच्या मुद्द्यावरुन वाद

मराठीचा मुद्दा यंदाच्या निवडणुकीमध्ये केंद्रस्थानी होता. ठाकरे बंधूंकडून मराठीच्या मुद्द्यावरुन मतदान करण्याचं आवाहन करण्यात आलं. मराठी माणसासाठी ही शेवटची निवडणूक असेल असा प्रचार ठाकरे बंधूंकडून करण्यात आला. मुंबईत मराठी माणूस शिल्लक रहावा असं वाटत असेल तर विचारपूर्वक मतदान करा असं परप्रांतीयविरोधी धोरणाअंतर्गत बोलताना ठाकरे बंधूंच्या भाषणातून अधोरेखित करण्यात आलेलं. मराठी अस्मितेचा मुद्दाच हा ठाकरेंच्या प्रचाराचा कणा होता.

30 टक्के नगरसेवक अन्य भाषा बोलणारे

भाजपाच्या 89 पैकी 33 नगरसेवक अमराठी आहे. काँग्रेसचे 18 नगरसेवक अमराठी असून ठाकरेंच्या 65 पैकी सात नगरसेवक अमराठी आहेत. सर्वच पक्षांचा विचार केला म्हणजेच शिंदेंची शिवसेना, एमआयएम, अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमधील अमराठी नगरसेवकांचा विचार केल्यास प्रत्येक 100 नगरसेवकांपैकी 30 नगरसेवक हे अन्यभाषिक असल्याचं समोर येत आहे.

एमआयएमचा एक नगसेवक मराठी

मुंबई महापालिका निवडणुकीत एमआयएमचे यंदा तब्बल आठ नगरसेवक निवडून आले. यामध्ये प्रभाग क्रमांक 140 मधून निवडून आलेले विजय उबाळे हा एकमेव चेहरा मराठी आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवडून आलेले तिन्ही नगरसेवक हे अमराठी आहेत. तर, काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या 24 नगरसेवकांपैकी 18 नगरसेवक अमराठी आहेत.

भाजपाचे अमराठी चेहरे कोण?

भाजपमधून रिटा मकवाना, कशिश फुलवारिया, गौरंग झवेरी, हेतल गाला, धर्मेश गिरी, नील सोमय्या, रोहन राठोड, संगीता शर्मा, शिवकुमार झा, शिवानंद शेट्टी, जिज्ञासा शाह, सिद्धार्थ शर्मा आदी नगरसेवक आहेत. तर, शिवसेना उबाठाचे टी. एम. जगदीश, जिशान मुलतानी, खान सबा हारून रशीद, लक्ष्मी भाटिया, हरी शास्त्री, लोना रावत, शकीना शेख हे सात नगरसेवक अमराठी आहेत. याशिवाय, शिवसेनेच्या रेखा यादव, रितेश राय, भास्कर शेट्टी, सोफी नाजिया अब्दुल जब्बार असे नगरसेवक आहेत. अमराठी नगरसेवकांचा भरणा अधिक असल्याने महापालिकेतील राजकीय समीकरणेही आता वेगळीच असतील हे स्पष्टचं आहे.

कोणाचे किती नगरसेवक अमराठी

भाजपाचे 33 नगरसेवक अमराठी
ठाकरेंचे सात नगरसेवक अमराठी
शिंदेंच्या शिवसेनेचेही चार नगरसेवक अन्य भाषा बोलणारे
'एमआयएम'चा आठपैकी एक चेहरा मराठी
काँग्रेसच्या 24 नगरसेवकांपैकी 18 नगरसेवक अमराठी

