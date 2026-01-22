Mumbai Mayor Reservation News : 'सर्व मॅनेज...आरक्षण सोडत ठरवून केली'; महापौरपदावरील Lottery वरून किशोरी पेडणेकरांचे जळजळीत आरोप

Mumbai Maharashtra Mahapaur Arakshan 2026: मुंबई महानरपालिकेसह राज्यातील उर्वरित 28 महापालिकांच्या महापौरपदासाठीच्या आरक्षणाची सोडत नुकतीच जाहीर करण्यात आली. यावेळी शिवसेना उबाठा पक्षाकडून या सोडत प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवण्यामुंबईसाठी ओबीसी सोडत का नाही ?
चक्राकार पद्धतीत मुंबईला ओबीसी लॉटरी का नाही ? असा सवासल उपस्थित करत किशोरी पेडणेकर आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या प्रतिनिधींचा आक्षेप नोंदवण्यात आला. यादरम्यान ठाकरे गट आणि भाजप प्रतिनिधींमध्ये वाद झाल्यानंतर दोन्ही गटाचे प्रतिनिधी आमनेसामने आले. नियमबाह्य काम चालू देणार नाही अशी ठाम भूमिका मांडली तरीही विरोध डावलून सोडत सुरूच ठेवण्यात आली. ज्यानंतर घडला प्रकार पाहिल्यानंतर शिवसेनेनं सभात्याग केला, मुंबईच्या माजी महापौर आणि नवनिर्वाचित नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनी सभागृहाबाहेर येत माध्यमांशी संवाद साधताना तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
महापौर आरक्षण सोडतीमध्ये ओबीसींवर अन्याय केलाच, असं म्हणत किशोरी पेडणेकरांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. 'निवडणूक व्हायच्या आधी शेड्यूल कास्ट किती असायला पाहिजे? आता नियम केला 3 असायला पाहिजे .... मच्याकडे 2 उमेदवारा आहेत. तिथे तुमचा हा नियम लागतो? याचा अर्थ लॉटरी ठरवून केली. म्हणून संपूर्ण लॉटरी सिस्टीम आणि या प्रक्रियेचा आम्ही निषेध करतो. पक्षाचा मँडेट बघून ही लॉटरी काढण्यात आली आहे. याचा अर्थ सर्व मॅनेज आहे' असा आरोप त्यांनी केला.
शासनाला त्याची उत्तरं देता आली नाहीत असं म्हणताना ओबीसींवर या शासनाने अन्याय केला आहे असा घणाघात पेडणेकरांनी केला. आरक्षण सोडत प्रक्रियेत ठराविकच 8 वॉर्ड ओबीसीचे काढल्याचं सांगत सत्ताधाऱ्यांचं मँडेट बघून सोडत झाली याचचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. 'या लोकांनी ओबीसीवर अन्याय केला, एसटीवरही मुंबईवर अन्याय केला. तुम्ही कोण ठरवणारे? मग हे आधी सांगायचं होतं की 4 पाहिजे, 5 पाहिजे, तुम्ही आता सांगता की 3 नाही म्हणून नाही करत? 2 उमेदवार तर आहेत ना? का नाही मुंबईला त्या गटात घेतलं? जाणूनबुजून ही सोडत अशी काढली असं त्या संतप्त स्वरात म्हणाल्या. मुंबईत अनेक पाडे आहेत जिथं भटक्या जमाती, ओबीसी राहतात, मुंबईचं नावही ओबीसीमध्ये हवं होतं', असंच वारंवार म्हणताना आरक्षण सोडतीवरील नाराजी त्यांनी तीव्र शब्दांत व्यक्त करताना सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं.