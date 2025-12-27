English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • ठाकरेंचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला! दादर मनसेचं तर उद्धव यांना...;दोघांच्याही निकटवर्तीयाचा बळी

ठाकरेंचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला! दादर मनसेचं तर उद्धव यांना...;दोघांच्याही निकटवर्तीयाचा बळी

Mumbai BMC Thackeray Seat Sharing: राज आणि उद्धव यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये युतीची घोषणा केल्यानंतर जागावाटपासंदर्भात महत्त्वाची माहिती समोऱ आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 27, 2025, 02:34 PM IST
ठाकरेंचं ठरलं

Mumbai BMC Thackeray Seat Sharing: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेनंतर 19 वर्षांनी दोन्ही ठाकरे बंधू म्हणजेच मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची शिवसेना राजकीय पटलावर एकत्र आलेत. दोघांनीही संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये या युतीची घोषणा केल्यानंतर जागावाटप कधी होणार याची सर्वांनाच प्रतिक्षा आहे. दोन्ही सेनांमध्ये जगावाटापासंदर्भात आठवडाभरापासून चर्चा सुरु होती. या चर्चेमध्ये दोन जागांवरुन जागावाटपाचा तिढा अडकून होता. आता हा तिढा सुटला असला तरी यामुळे राज ठाकरेंचा एक निकटवर्तीय सदस्य दुखावला गेल्याचं वृत्त आहे. 

वॉर्ड 192 मधून कोणाला उमेदवारी?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेमध्ये दादर- प्रभादेवीच्या बालेकिल्ल्यात दोन जागांवरून तिढा कायम होता. मात्र अखेरच्या टप्प्यात यावरुन तोडगा निघाला आहे.  दादरच्या वॉर्ड क्रमांक 192 मधून ठाकरेंनी सीटिंग सीट असलेल्या प्रकाश पाटणकरचा राजकीय बळी दिला असून ही जागा मनसेला सोडण्यात आली आहे. यशवंत किल्लेदारसाठी राज ठाकरेंनी ही जागा प्रतिष्ठेची मुद्दा केला असून.

राज ठाकरेंनी निकटवर्तीयाला नाराज करुन दिला 'या' व्यक्तीचा राजकीय बळी

प्रभादेवीत वॉर्ड 194 मधून शिंदे सेनेतून माजी नगरसेवक समाधान सरवणकरच्या विरोधात ठाकरेंकडून आमदार सुनील शिंदेंचे बंधू निशिकांत शिंदेंना उमेदवारी निश्चित झाली आहे. यासाठी मनसेकडून संतोष धुरींचा राजकीय बळी देण्यात आला आहे.  मनसेचे माजी नगरसेवक संतोष धुरी यांना वॉर्ड 194 मधून लढण्यासाठी शब्द देण्यात आला होता. मात्र यावर अचानक ठाकरे सेनेने दावा केला. त्यामुळेच जागावाटपात योग्य तो न्याय मिळत नसल्याने मनसे मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे नाराज झाल्याचं वृत्त समोर आलं. निवड प्रक्रियेतून मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे यांना वगळल्याची माहिती समोर आली. या साऱ्या नाट्यमय घडामोडींनंतर आज अखेर या जागेचा तिढा सुटला असून दोन्ही बाजूने एक एक जागा सोडण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या अंतिम निर्णयामुळे संदीप देशपांडे नाराज असल्याची चर्चा आहे. संदीप देशपांडे हे राज ठाकरेंच्या विश्वासू सहकार्यांपैकी एक आहेत.

उद्धव-राज युतीचा 67 प्रभागांवर परिणाम

जागावाटपाचे सूत्र ठाकरे बंधूंनी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी दोन दिवस शिल्लक असतानाही जाहीर केलेले नाही. मात्र, उद्धवसेना व मनसे युतीमुळे मुंबईतील 67 प्रभागांत दोन्ही पक्षांची ताकद अधिक वाढली आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेने मुंबईत 25 उमेदवार उभे केलेले. यातील शिवडी मतदारसंघात उद्धवसेनेचे अजय चौधरी व मनसेचे बाळा नांदगावकर यांच्यात थेट लढत झाली होती. तर, अन्य 24 पैकी मनसेने महाविकास आघाडी व महायुतीच्या उमेदवारांना लढत दिली होती. यातील 19 मतदारसंघात उद्धवसेना व मनसे एकमेकांविरोधात लढले होते. विधानसभा निवडणुकीत प्रभागनिहाय मिळालेल्या मतांनुसार मनसेने मराठीबहुल वरळी, शिवडी, माहीम, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप अशा विधानसभेतील एकूण 67 प्रभागांपैकी 39 प्रभागांत मविआचे तर 28 प्रभागांत महायुतीचे उमेदवार आघाडीवर होते. सरवणकर यांनी आघाडी घेतलेल्या 191 व 192 प्रभागात मनसे व उद्धवसेनेच्या मतांची बेरीज त्यांच्या मतांपेक्षा दुप्पट आहे.

