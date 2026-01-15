English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'राडे करणाऱ्यांचे अभिनंदन, आमचीपण टीम राडा घालायला...' मतदानाच्या दिवशी काय म्हणाले संजय राऊत? जाणून घ्या!

Sanjay Raut On Rada: मुंबई अमित शाह-मोदींच्या लाडक्या उद्योगपतीच्या घशात घातली जातेय. ही मोठी लढाई असल्याचे संजय राऊत म्हणाले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 15, 2026, 10:18 AM IST
Sanjay Raut On Rada: मुंबईसह राज्यभरातील पालिकांमध्ये मतदान प्रक्रिया सुरु झाली आहे. काही ठिकाणी ईव्हीएम बंद पडलंय, काही ठिकाणी बोगस मतदार साबडताय तर काहींना आपलं मतदान केंद्रच सापडत नाहीय. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी भाजप सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर टीका केलीय. काय म्हणाले राऊत? सविस्तर जाणून घेऊया.

मुंबई अमित शाह-मोदींच्या लाडक्या उद्योगपतीच्या घशात घातली जातेय. ही मोठी लढाई आहे. घाटकोपरला होर्डींग कोसळून 40 लोक खाली गाडली गेली. तिथली जमिन अदानीने घेतली. ही राक्षसी वृत्ती आहे. मुंबई गिळली जाईल. 106 हुतात्मे तेव्हा झाले असतील. तर आता आम्ही रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. मराठी माणूस जागा झालाय. उद्धव-राज यांनी वातावरण तयार केलंय, यामुळे मराठी माणूस खडबडून जाग झाल्याचे राऊत म्हणाले. 

'जे राडे करतायत, त्यांचे मी अभिनंदन करतोय. आम्ही केले असते तर आमच्या मकोका लावला असतो. अजित पवार भाजपचा 40 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार बाहेर काढतायत. फडणवीस अजित पवारांवर बोलताय. यांना माणसाचे काही पडले नाही. आमचीपण टीम राडा घालायला उपस्थित आहे. पण ती कायदेशीर आहे. आम्ही कायद्याच्या रक्षणाचे काम करु. त्यानुसार दृश्य, अदृश्य स्वरुपात आपलं काम करु.

अपवादात्मक परिस्थिती मुंबईतच का? ईव्हीएम बिघडल्यावर चार्जिंग इतर ठिकाणी का नाही?, पाडू आणि घालू इतर ठिकाणी का नाही? असा प्रश्न राऊतांना विचारला गेलाय. परदेशातील मराठी माणसं आपल्या मुंबईसाठी मतदान करायला येणं हे उद्धव आणि राज यांनी जागृकता आणली. लोकांनी मतदार केलं पाहिजे. पहिल्यादाच मतदान जागरुक दिसतोय. इथे मराठी माणसाच्या भवनेलाच हात घालणार. आपापल्या भाषिकांच्या भावनेलाच हात घातला जातो, असे ते म्हणाले. त्यामुळे मतदारांना आवाहन करण्याची गरज नाही, असे ते म्हणाले.

ठाकरेंनी मुंबादेवीचे दर्शन घेतेल. देवी मुंबईची आहे. हे घाबरलेयत. मुंबई, मुंबादेवी मराठी माणसाची आहे. 23 महापौर मराठी शिवसेनेने दिले. आजच मतदान शिवसेनेने दिले. आजचे मतदान 24 वा महापोर करण्यासाठी असल्याचे राऊत म्हणाले. पाडू लोकसभेवेळी नाही आणले. पाडू मुंबईतच का? एमरजन्सी स्थिती इतर ठिकाणी नसेल का? पाडूबद्दल लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. हे निवडणूक आयोग नाही. भाजपची भ्रष्ट शाखा आहे. निवडणुकीच हरामचा पैसा वाटला जातोय. हे खु्द्द गणेश नाईकांनी म्हटलंय. त्यांनी शिंदेवर असा आरोप केल्याचे राऊत म्हणाले.

