Maharashtra Police Bharti: 15 हजार पदांसाठी 16.5 लाख अर्ज; सर्वाधिक डिमांडमध्ये 'ही' पोस्ट

Maharashtra Police Bharti 2026: बेरोजगारीचं भीषण वास्तव दाखवणारी आकडेवारी यंदाच्या पोलिस भरती प्रक्रियेसाठी करण्यात आलेल्या अर्जावरुन पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. पोलीस भरतीमध्ये एका पदासाठी 108 उमेदवार स्पर्धा करणार असल्याचं प्राप्त झालेल्या अर्जांवरुन स्पष्ट झालं आहे.
विविध विभागांमधील 15 हजार 405 पदांसाठी पोलीस भरती होणार आहे. मात्र या 15 हजार 405 पदांसाठी तब्बल 16 लाख 52 हजार उमेदवारांनी अर्ज दाखल केला आहे. सदर परीक्षा 20 जानेवारीपासून मुंबईबरोबरच राज्यातील विविध केंद्रांवर होणार आहे. मैदान चाचणीचा हा टप्पा असणार आहे.
या भरती एकूण उमेदवारांमध्ये ग्रामीण भागातील सुशिक्षित तरुणांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. सदर भरती प्रक्रियेत सर्वाधिक स्पर्धा बँड्समन आणि कारागृह व सुधार सेवा या विभागांमधील रिक्त पदांसाठी करण्यात आले आहे. मुंबईसह राज्य पोलिस दलातील अंमलदारांची रिक्त पदे भरण्यासाठी मुख्यालयाने भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
अर्ज स्वीकृतीचा पहिला टप्पा 30 नोव्हेंबरला पूर्ण होणार होता; मात्र विशेष मागणीनुसार ही मुदत आणखी आठ दिवसांनी वाढविण्यात आली. अखेरच्या दिवशी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून पोलिस शिपाई, चालक, बँड्समन, कारागृह आणि राज्य राखीव पोलिस बल या विभागांमधील रिक्त पदांसाठी 16 लाख 52 हजार 850 अर्ज मुख्यालयाकडे आले आहेत.
या अर्जाची छाननी करून 20 जानेवारीपासून मुंबईसह राज्यातील विविध केंद्रांवर मैदानी चाचणीस सुरुवात होईल. दरम्यान, या भरती प्रक्रियेतील कॉपी, गैरप्रकार रोखण्याचे आव्हान सालाबादप्रमाणे यंदाही भरती प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.
बँड्समनच्या 19 जागांसाठी 17 हजार तर कारागृहसेवेतील 554 पदांसाठी तीन लाख 34 हजार इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झाल्याचे मुख्यालयाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे बँड्समनच्या एका पदासाठी 895 तर कारागृहसेवेतील पदासाठी 604 उमेदवारांमध्ये स्पर्धा असेल.
प्रत्येक वेळेस अद्यावत तंत्रज्ञान वापरून कॉपी आणि अन्य गैरप्रकार घडतात. गेल्या काही वर्षांत लेखी परीक्षेत इअर बड किंवा तत्सम उपकरणांच्या साहाय्याने कॉपीचे प्रकार उघड झालेत. मैदानी चाचणीत उमेदवारांचे नेमके गुण गणण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक चीप वापरली जाते. ती बदलून गुण वाढवण्याचे प्रकारही उघड झाले आहेत. या सर्व गोष्टींवर यंदा पोलिसांचं विशेष लक्ष असणार आहे.