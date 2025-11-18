'बाळासाहेबांची प्रतिमा चोरून हिंदुत्वाचे...', राज ठाकरेंच्या पोस्टवर शिंदेंची कमेंट; म्हणाले, 'ज्यांना राजकारण...'

Eknath Shinde Slams Raj Thackeray: शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतिदिनानिमित्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन केलेल्या पोस्टमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेवर टीका केली. या टीकेला त्याच दिवशी रात्री उशिरा प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना एकनाथ शिंदेंनी उत्तर दिलं. एकनाथ शिंदेंना बाळासाहेबांसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी बाळासाहेब आमच्यासाठी राजकारणाचा विषय नाही असं एका ओळीत सांगितलं.
"जातीय अस्मिता तीव्र होण्याच्या काळात आणि भारतीय जनता पक्षाचा कमंडलवाद फोफावायच्या आधी हिंदू म्हणून अस्मिता जागी करणारे बाळासाहेबच. पण म्हणून बाळासाहेबांनी हिंदूंकडे व्होटबँक म्हणून नाही पाहिलं. त्यांच्यासाठी हा विषय अस्मितेचा होता, धर्माप्रतीच्या प्रेमाचा होता. आणि हे करताना बाळासाहेबांनी, प्रबोधनकारांकडून आलेला तर्कवाद पण सोडला नाही. बाळासाहेब हे कमालीचे हिंदुप्रेमी होते, पण म्हणून त्यांच्यातली चिकित्सक वृत्ती लोप पावली नाही. त्यामुळे बाळासाहेबांची प्रतिमा चोरून हिंदुत्वाचे वारस म्हणून मिरवणाऱ्यांची किंवा त्यावर मतं मागणाऱ्यांची गंमत वाटते. ना त्यांना बाळासाहेब माहित आहेत, ना त्यांना प्रबोधनकार माहित आहेत, (अर्थात ऐकणं आणि वाचणं यांचा दुष्काळ असल्यामुळे ) त्यामुळे त्यांना बाळासाहेबांच्या विचारांची झालेली मशागत किती समृद्ध होती ह्या पुसटशी देखील कल्पना नाही!" असा टोला राज यांनी पोस्टमधून लगावला.
"फक्त मतं, सत्ता मिळवणे आणि ती सत्ता मिळाल्यावर वाट्टेल तसं ओरबाडणं म्हणजे राजकारण हे रूढ होत असताना, समाजकारण आधी आणि मग राजकारण हे आमच्या विचारात रुजवणाऱ्या बाळासाहेबांच्या स्मृतीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे विनम्र अभिवादन!" असं राज यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं.
"आज बाळासाहेब ठाकरे यांची पुण्यतिथीच्या निमित्ताने त्यांना अभिवादन करतो. आज यानिमित्ताने विविध उपक्रम घेण्यात आले. आरोग्य शिबिरं, रक्तदान शिबिरं घेण्यात आली. बाळासाहेबांचं स्मारक आणि कलादालन उभं केलं आहे. त्यांचा जीवनपट दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत प्रत्येकाला पाहता येईल. स्वतः बाळासाहेब आपल्याशी बोलत असल्याचा भास या कलादालनात होईल. ते स्मारक आणि येथील पुतळा हा लोकांना प्रेरणा देईल," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. "त्यांचे विचार, त्यांची शिकवण आणि त्यांचा मार्ग पुढे नेण्यासाठी शिवसेना काम करत आहे. समाजकारण आणि राजकारण यांच्यातील समतोल साधण्यात काम शिवसैनिक करत आहेत, याचा समिकरणाच पालन कडवट शिवसैनिक करत आहेत," असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
हिंदी वृत्तवाहिन्यांच्या पत्रकारांनी एकनाथ शिंदेंना बाळासाहेबांच्या स्मारकाच्या समितीत शिंदेसेनेचे सदस्य नसल्याचा उल्लेख करत प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नावर एकनाथ शिंदेंनी, "मला यात राजकारण आणायचं नाही. बाळासाहेब ठाकरे हे आमच्यासाठी राजकारणाचा विषय नाही तर आस्मितेचा आणि श्रद्धेचा विषय आहे. ज्यांना राजकारण करायचं आहे ते करतात. माझ्या विभागाच्या आत हे काम येतं आणि मी रोज त्यांचा आढावा घेतो," असं उत्तर दिलं. एकनाथ शिंदेंचे हे उत्तर स्मारकावरुन असलं तरी तो राज ठाकरेंनी केलेल्या टीकेवरील सूचक प्रतिक्रिया असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
"कार्यकर्त्यांनी घरात राहून नाही लोकांच्या घरात जाऊन त्यांना मदत करा हे 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण बाळासाहेब म्हणायचे तोच मंत्र घेऊन आपण पुढे जात आहोत. एकाच ब्रँड आहे बाळासाहेब ठाकरे! जे बोलतात्यात त्यांचा बॅंड जनता वाजवल्याशिवाय राहणार नाही," असं सूचक विधान एकनाथ शिंदेंनी पत्रकारांशी संवाद साधण्याच्या आधी केलेल्या भाषणात केलं. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पुढाकाराने मीरा भाईंदर येथे साकारण्यात आलेल्या स्वर्गीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे कला दालनाचा लोकार्पण सोहळ्यात उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.