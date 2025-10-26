English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'डील आधीच पक्कं झालंय, त्यानंतर ठाकरे गट काँग्रेसमध्ये जाणार'; 'या' नेत्याने सौदा केल्याचा भाजपाचा दावा

Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या बड्या नेत्यानं केलेल्या विधानावरुन बोलताना भारतीय जनता पार्टीच्या प्रवक्त्यांनी खास शैलीमध्ये या नेत्याच्या विधानाचा समाचार घेतला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 26, 2025, 02:32 PM IST
थेट नाव घेत हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Politics: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शिवसेना भारतीय जनता पार्टीमध्ये विलिन होईल असा दावा करणारे खासदार संजय राऊत यांना भारतीय जनता पार्टीने खोचक शब्दांमध्ये उत्तर दिलं आहे. संजय राऊतांनी पत्रकार परिषदेमधून केलेल्या टीकेवरुन भाजपाने पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिल्याचं पाहायला मिळत आहे.

सोनियांच्या दारात तीन दिवस वाट बघणाऱ्यांना...

"एकनाथजी शिंदे दिल्लीला गेल्यामुळे संजय राऊतांना पोटसूळ उठला," असा टोला भाजपाचे प्रसारमाध्यम समन्वयक नवनाथ बन यांनी पत्रकारांशी बोलताना लगावला. "शिंदेंच्या दिल्ली भेटीने भाजप-शिंदे सरकार मजबूत झालंय, म्हणूनच राऊतांना पोटशूळ," असंही बन म्हणाले. "सोनियांच्या दारात तीन दिवस वाट बघणाऱ्यांना आता दिल्लीच्या गप्पा मारायचा अधिकार नाही," असा शाब्दिक चिमटा काढतानाच, "दिल्लीमध्ये सोनिया गांधींनी भेट दिली नाही, म्हणूनच राऊत आजही अस्वस्थ आहेत," असं बन यांनी म्हटलं. 

सोनिया गांधींची सेवा करणाऱ्यांना महाराष्ट्राने नाकारलं

निवडणूक चिन्ह आणि खरी शिवसेना कोणाची याबद्दल बोलताना बन यांनी, "जनतेनेच ठरवलं—धनुष्यबाण आणि खरी शिवसेना एकनाथजी शिंदे यांचीच," असं म्हणत सहकारी पक्षाची पाठराखण केली. "बाळासाहेबांच्या विचारांवर जनतेनं शिक्कामोर्तब केलं, सोनिया गांधींची सेवा करणाऱ्यांना महाराष्ट्राने नाकारलं! लोकशाहीच्या कोर्टात निकाल लागलाय — बाळासाहेबांची खरी वारसदारी शिंदे गटाकडे," असं बन म्हणाले. 

राऊतांचं नाव घेत साधला निशाणा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर शिंदेंची सेना भाजपामध्ये विलिन होणार या विधानावरुन बन यांनी राऊतांना उत्तर दिलं. "महापालिकेनंतर ‘उबाठा गट’ काँग्रेसमध्ये जाणार, डील आधीच पक्कं झालंय," असं बन म्हणाले. "राहुल गांधींकडून राज्यसभा मिळवण्यासाठी राऊतांनी 'राजकीय सुपारी' घेतली असून ‘सेना वाचवायची’ म्हणून बोलणारे आता काँग्रेसच्या कुशीत आहेत," असं बन म्हणाले. "राऊतांचा खरा अजेंडा बाहेर—महापालिकेनंतर ‘उबाठा गट’ काँग्रेसमध्ये विलीन होईल," असा दावा बन यांनी केला. हिंदुत्व, बाळासाहेब ठाकरे आणि सत्याच्या मुद्द्यावरुन बोलताना, "सत्य हिंदुत्वासोबत आहे आणि हिंदुत्व हे बाळासाहेबांच्या विचारांसोबत आहे!" असं बन म्हणाले. "सोनियाची गुलामी करणाऱ्यांना हिंदुत्वाचं नाव घेण्याचा अधिकार नाही! सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं — कारण सत्य हे बाळासाहेबांच्या विचारांमध्ये आहे! राऊत, तुमच्या हजार पिढ्या आल्या तरी बाळासाहेबांचं हिंदुत्व मिटवू शकणार नाहीत," असा दावा बन यांनी केला. 

नक्की वाचा >> आतमध्ये काय चर्चा होतात हे आम्हाला...; राऊतांचं सूचक विधान

एक नोव्हेंबरचा मोर्चा म्हणजे ‘फॅशन शो’ 

एक नोव्हेंबरचा मोर्चा म्हणजे ‘फॅशन शो’ असल्याचा टोला बन यांनी लगावला. "एक नोव्हेंबरचा मोर्चा नाही, हा ‘फॅशन स्ट्रीट’चा फॅशन शो आहे. विधानसभा निवडणुकीत शो फ्लॉप झाला, आता पुन्हा त्याच नाटकाचा दुसरा भाग! मत चोरीच्या नावाखाली मोर्चा नव्हे, ‘पार्टी शो’—जनता पुन्हा फ्लॉप करेल.महाराष्ट्रातील जनता फॅशन शो करणाऱ्यांना महापालिकेतून घरचा रस्ता दाखवणार," असा टोला बन यांनी लगावला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
MPSanjay Rautslamsdcmeknath shinde

