English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...अन् बाबासाहेबांनी ती जागा भाजपासाठी सोडली! गोपीनाथ मुंडेंचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरेंना टोला

Maharashtra Politics: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मुंबईत झालेल्या पक्षाच्या निर्धार मेळाव्यात केलेल्या एका विधानावरुन सत्ताधारी पक्षांपैकी एक असलेल्या भाजपाने कठोर शब्दांमध्ये त्यांना सुनावलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 29, 2025, 11:47 AM IST
...अन् बाबासाहेबांनी ती जागा भाजपासाठी सोडली! गोपीनाथ मुंडेंचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरेंना टोला
भाजपाने ठाकरेंना करुन दिली आठवण

Maharashtra Politics: महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेमुळेच भारतीय जनता पार्टी वाढली असं म्हणणारे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भारतीय जनता पार्टीने उत्तर दिलं आहे. विशेष म्हणजे हे उत्तर देताना एक जुना किस्सा भाजपाने अधोरेखित केला असून शिवसेनेचे संस्थापक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, दिवंगत भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडे आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

उध्दव ठाकरे सध्या वेगळ्या भ्रमात

"वास्तवाचे भान व मोठं मन हे बाबासाहेबांचं वैशिष्ट्य होतं. त्याचाच नेमका अभाव विद्यमान उद्धव बाळासाहेब ठाकरे नेतृत्वात आहे. उध्दव ठाकरे सध्या वेगळ्या भ्रमात वावरत आहेत. तसे नसते, तर बाळासाहेबांनी राजकारणात हिंदुत्व आणून चूक केली, असे ते म्हणाले नसते," असा टोला भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी लगावला आहे. 

कोणतीही युती, आघाडी ही मुळातच...

"शिवसेनेमुळे भाजपा वाढली हा त्यांचा असाच एक भ्रम! परवाच्या मेळाव्यात त्यांनी पुन्हा ही रेकॉर्ड वाजवली. हे तर त्यांच्या संभ्रमित मनाचे मिथक आहे.  कोणतीही युती, आघाडी ही मुळातच दोन किंवा अधिक पक्षांची गरज असते. दोन पक्षांच्या मतांच्या बेरजेतून विजयाची मोठी संधी साधता येते तेव्हाच कोणतही युती, आघाडी होत असते," असं उपाध्ये यांनी स्पष्ट केलं. 

भाजपाच्या नावाने खडे फोडण्यापेक्षा आकडे तपासून पहा...

"महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या स्थापनेआधी जनसंघ होता, आणि शिवसेनेसोबत युती होण्यापूर्वी भाजप होता. जनसंघ-भाजपाचे नगराध्यक्ष, महापौर सुध्दा झाले होते. युती होण्याआधी आमदार सुध्दा भाजपाचे अधिक होते. भावनेच्या आहारी जाऊन भाजपाच्या नावाने खडे फोडण्यापेक्षा आकडे तपासून पहा," असा सल्ला भाजपाने सल्ला दिला आहे. 

तेव्हाही युतीमध्ये कुरबुरी होत्या, पण...

"बाळासाहेब ठाकरे व प्रमोद महाजन हे दोघेही दिलदार नेते होते. हिंदुत्चाच्या मुद्यावर भाजपा शिवसेना एकत्र आले. तेव्हाही युतीमध्ये कुरबुरी होत्या, पण प्रमोदजी व बाळासाहेबांच्या भेटीनंतर पुन्हा दिलजमाई व्हायची," अशी आठवणही उपाध्ये यांनी सांगितली. 

...अन् ती जागा बाळासाहेबांनी सोडली

"त्यानंतर गोपीनाथजींनी ही मैत्री जपली. मला आठवते, शिवसेनेकडे असलेल्या चिमूर विधानसभेच्या जागेवरून त्यावेळचे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी प्रचंड आग्रही होते. शिवसेनेकडूनही नेते ही जागा सोडणार नसल्याचे ठामपणे सांगत होते. गोपीनाथजी बाळासाहेबांना भेटले, गोपीनाथजीनी जमिनीवरची परिस्थिती सांगितली व भाजपा लढला तर युतीचे आमदार वाढतील हे सांगितले, आणि तत्काल बाबासाहेबांनी ही जागा भाजपासाठी सोडली," असं उपाध्येंनी जागावाटपाचा जुना किस्सा सांगताना म्हटलं.

आता या टीकेला ठाकरेंची शिवसेना काय उत्तर देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Maharashtra PoliticsBJPShivsenauddhav thackerayBharatiya Janata Party

इतर बातम्या

15 कोटींचा घोडा अन् 23 कोटींची म्हैस... 50+ Tesla कारपेक्षा...

भारत