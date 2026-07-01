शिंदे 'ऑपरेशन टायगर'च्या हॅटट्रीकच्या दिशेने? पुढलं टार्गेट ठरलं? कोणता आमदार करणार ठाकरेंना जय महाराष्ट्र?

आमदार सचिन अहिर यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेनेकडून विधान परिषदेच्या उपसभापतीसाठी अर्ज करत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या उपस्थितीत सचिन अहिर यांनी मंगळवारी हा अर्ज दाखल केल्यानंतर शिंदेंनी विधान परिषद उपसभापति निवडणुकीआधी पुन्हा एकदा 'ऑपरेशन टायगर' राबवल्याची राजकीय क्षेत्रात चर्चा आहे. शिंदेंनी 22 जून रोजी 6 खासदारांना पक्षात घेतल्यानंतर आठ दिवसांमध्ये सचिन अहिर यांच्या माध्यमातून दुसऱ्यांदा 'ऑपरेशन टायगर'च्या माध्यमातून ठाकरेंना धक्का दिलेला असतानाच आता ठाकरेंचा आणखी एक शिलेदार साथ सोडून शिंदेंकडे जाण्याच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. सचिन अहिर यांच्या शिंदेंच्या शिवसेनेतील प्रवेशानंतर आता आणखी एक विधान परिषद आमदार गळाला लावण्याची शिंदे शिवसेनेची तयारी असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
सचिन अहिर यांनी काल शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला आणि विधान परिषद उपसभापती पद त्यांना आता मिळणार आहे. त्यांच्या विजयाची केवळ औपचारिकता शिल्लक आहे. सचिन अहिर हे 2022 मध्ये विधान परिषदेवर आले. ज्यावेळी दोन्ही शिवसेना गट हे एकत्रित होते. त्यामुळे सचिन अहिर हे शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आले असल्याने त्यांच्या पक्षप्रवेशावर कायदेशीर कारवाई करण्यास ठाकरेंच्या शिवसेनेलाच अडचणी निर्माण होत आहेत. विशेष म्हणजे सचिन अहिर यांच्यासाठी जे शिवसेना एकत्र असताना आमदार झाल्याचं तर्क लावलं जात आहे तेच तर्क अजून एका आमदाराला लागू होत असल्याने हा आमदारही शिंदेंसोबत जाणार का अशी चर्चा सुरु आहे.
सचिन अहिर यांच्या वाटेवर असलेल्या ठाकरेंच्या या आमदाराचं नाव आहे सुनील शिंदे! ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या उर्वरित पाच विधान परिषद आमदारांपैकी आमदार सुनील शिंदे हे 2021 मध्ये विधान परिषद आमदार झाले. तयावेळी सुद्धा दोन्ही शिवसेना एकत्र होत्या. त्यामुळे पाच उर्वरित विधानपरिषद आमदारांपैकी सुनील शिंदे हे शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आले आहेत. म्हणूनच सचिन अहिरांप्रमाणे सुनील शिंदे यांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न शिंदे शिवसेनेकडून केला जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
ज्याप्रकारे सचिन अहिर धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आले, अगदी त्याचप्रमाणे सुनील शिंदे सुद्धा धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आलेले ठाकरेंच्या शिवसेनेतील पाच आमदारांपैकी विधान परिषदेचे एकमेव आमदार आहेत. सुनील शिंदे यांची विधान परिषदेची टर्म ही 2027 मध्ये पूर्ण होणार आहे. या सगळ्याचा विचार करता सुनील शिंदे यांना आपल्या सोबत घेण्याचा विचार शिंदे शिवसेनेकडून केला जातोय, अशी सूत्रांची माहिती आहे. सुनील शिंदेंना सुद्धा पक्षात घेऊन वरळीमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेला अधिक डॅमेज करण्याचा शिंदेंच्या शिवसेनेचा प्रयत्न आहे.