राज ठाकरेंनी मनसेचा पक्ष कार्यक्रमच बदलला! बैठकीतली Inside Story; आंदोलनं बाजूला सारण्याचे संकेत

Maharashtra Politics Raj Thackeray Advice: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. स्थानिक निवडणुकीनंतर मनसेची ही पहिली महत्वाची बैठक पार पडली. आगामी काळात पक्षाची भूमिका आणि पक्ष संघटना वाढवण्याबाबत राज ठाकरे उपस्थित्तांना मार्गदर्शन केलं. या बैठकीमध्ये राज यांनी मार्गदर्शन करताना नेमकं काय म्हटलं आहे त्यासंदर्भातील तपशील 'झी 24 तास'च्या हाती लागला आहे.
सध्याचा आपला निवडणूक हा एकमेव कार्यक्रम असणार आहे, असं राज यांनी आपल्या संबोधनामध्ये पदाधिकाऱ्यांना सांगितलं. "महाराष्ट्र सध्या आयसीयूमध्ये आहे. प्रत्येक गोष्टीला एक्सपायरी डेट असते. सत्तेत असणाऱ्यांची एक्सपायरी डेट येणार. कायमस्वरूपी काहीही नसते. यापुढे फक्त निवडणुकींवर लक्ष द्या. तीन वर्ष निवडणुका नाहीत. त्यामुळे आता पक्ष बांधणीला सुरुवात करा," असे आदेश राज यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मराठी भाषा दिन जोरात साजरा करा, पक्षाला 20 वर्ष झाली स्थापना होऊन आणि १९ मार्चला शिवतीर्थावर सभा आहे, असंही राज यांनी पदाधिकाऱ्यांना सांगितलं.
"तुम्हाला भेटलो की महाराष्ट्र दर्शन होत. महाराष्ट्र जी परिस्थिती आहे ती पाहता महाराष्ट्र सध्या आसीयूमध्ये आहे असं वाटतं. ही सूज इतकी वाईट परिस्थिती आहे की त्यामध्ये अनेकांना असं वाटत आहे जसं जे काही चालू आहे ते कायमस्वरूपी आहे. कायमस्वरूपी काही नसत. प्रत्येक गोष्टीला एक्सपायरी डेट असते तसेच आत्ता जे सत्तेमध्ये आहे त्यांची देखील एक्सपायरी डेट असणार. त्यामुळे कुठलीच गोष्ट कायमस्वरूपी नसते. काँग्रेस जेव्हा सत्तेमध्ये होती तेव्हा अनेकांना वाटत होतं काँग्रेसला कोण हरवणार? 57 ते 58 वर्ष या देशावर त्यांनी राज्य केलं. सर्व गोष्टींची वेळ येईल," असं सूचक विधान राज यांनी केलं. "तुम्ही अनेक आंदोलनं केली आहेत. मात्र आता यापुढे लक्ष फक्त निवडणुकीवर द्या," असा कानमंत्र राज यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.
"आपआपल्या जिल्हामध्ये कामाचं ओझं नाही पडणार त्यासाठी संपर्क प्रमुख निवड करायची आहे. पक्षाचा कार्यक्रम निवडणूक हाच आहे. तीन वर्ष निवडणूक नाही त्यामुळे आता पक्ष बांधणीला सुरुवात करा," असं राज यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितलं.
या बैठकीमधून बाहेर पडताना पत्रकारांशी राज यांनी संवाद साधला. यावेळेस त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची अचानक भेट घेण्यामागील कारण हे मोठ्या शहरांमधील पार्किंग समस्या हे होत अशी माहिती दिली.