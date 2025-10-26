...तेव्हा शिंदेंचा पक्ष भाजपामध्ये विलिन होईल! बड्या नेत्याच्या विधानाने एकच खळबळ

Maharashtra Politics Local Body Election: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अचानक दिल्ली दौऱ्यावर गेल्याच्या मुद्द्यावरुन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदेंवर निशाणा सधला आहे. शिंदेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्याच्या मुद्द्यावरुन बोलताना राऊत यांनी, "एकनाथ शिंदे यांचे पाय लटपटायला लागले म्हणून ते दिल्लीला गेले. सुप्रीम कोर्टात धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षाच्या नावाच्या निकालाची तारीख जवळ आली की ते पळत दिल्लीला जातात," असा टोला लगावला. "बाकीचे प्रादेशिक पक्ष हे राज्यातच बसतात आणि निर्णय घेत असतात. चंद्रबाबू नायडू हे देखील, राज्यात थांबतात उट सूट दिल्लीला जात नाही. त्यांचे मालक त्या ठिकाणी बसले आहेत," असा टोला राऊतांनी शिंदेंना लगावला.
एकनाथ शिंदेंची शिवसेना महायुतीमधील जागा वाटपासाठी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाबरोबर समसमान जागा वाटून घेण्यासाठी आग्रही असल्याचा उल्लेख करत राऊतांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावरुन राऊतांनी, "एकनाथ शिंदे यांचे मुंबईत काय आहे आणि त्यांना भाजप एवढ्या सीट देणार नही," असं म्हटलं. पुढे बोलताना, "एकनाथ शिंदे यांचा आता पक्ष राहिला नाही. त्यांना त्यांचा पक्ष भाजपमध्ये विलीन करावा लागणार. ते त्यांचा पक्ष सुप्रीम कोर्टात बचाव करू शकणार नाही. तसं झालं तर न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल," असं राऊत म्हणाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनतर शिंदेंना पक्ष भाजपात विलिन करावा लागेल असं भाकित राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे.
"भारतीय संविधानाच्या पुढे वेगळाच संशय निर्माण झाला आहे. तुम्ही एखाद्या चोरलेल्या पक्षाला सगळे हक्क देतात याची दखल घेतली जात आहे. अजून ही न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे आमचा. पक्ष चोरला, बहुमत चोरलं आणि आता दिल्लीच्या फेऱ्या मारत आहेत," असा टोला राऊतांनी शिंदेंना लगावला.
"बाळासाहेब यांची शिवसेना ही नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांच्या 100 पिढ्या आल्या तरी चोरू शकत नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या बेडूक उड्या सुरु आहेत. कोर्टाला न्याय करावा लागेल. नरेंद्र मोदी यांच्याकडे त्यांनी किती छाती धोपटली तरी आमच्याकडे सगळे येत असतं. आतमध्ये काय चर्चा होतात हे आम्हाला माहित आहे. एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष हा भाजपचा अंगवस्त्र आहे," असं राऊत म्हणाले.
महिला डॉक्टर संपदा मुंडेच्या आत्महत्येनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फलटण दौऱ्यावर जाणार असल्याच्या मुद्द्यावरूनही राऊतांनी टीका केली. "निर्लज्जपणा आहे हा. स्वतःला गृहमंत्री मानत असतील तर स्टेज शेअर करणार नाहीत," असं राऊत म्हणाले.