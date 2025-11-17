English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
किती नीच पातळी गाठणार? पालघर साधू हत्याकांडावरुन BJP चा शरद पवारांच्या पक्षाला सवाल; 'कालपर्यंत...'

Maharashtra Politics Over Palghar Sadhu Hatyakand: शरद पवारांच्या पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीने जशास तसं उत्तर दिल्याचं पाहायला मिळत आहे. नेमकं भाजपाने काय म्हटलंय जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 17, 2025, 12:18 PM IST
किती नीच पातळी गाठणार? पालघर साधू हत्याकांडावरुन BJP चा शरद पवारांच्या पक्षाला सवाल; 'कालपर्यंत...'
शरद पवारांच्या पक्षाला भाजपाचं उत्तर (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Politics Over Palghar Sadhu Hatyakand: महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये पालघरमध्ये 2020 साली झालेल्या साधू हत्याकांड प्रकरणावरुन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. पाच वर्षांपूर्वीच हे प्रकरणच अचानक चर्चेत येण्यामागे कारण ठरले आहेत. काशिनाथ चौधरींनी केलेला भाजपा पक्षप्रवेश! पूर्वी शरद पवारांच्या पक्षात असलेल्या काशीनाथ चौधरींनी भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने या पक्षप्रवेशाचा अर्थ पालघर हत्याकांडामागे भाजपाच होती का? असा सवाल उपस्थित केल्यानंतर आता भाजपाने यावरुन जशास तसं उत्तर दिलं आहे.

काशिनाथ चौधरी कोण?

या प्रकरणामध्ये भाजपाने ज्या काशिनाथ चौधरींवर मुख्य आरोपी म्हणून आरोप केले त्यांनाच आता भाजपामध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे. स्थानिक राजकारणात सक्रीय असलेले काशिनाथ चौधरी हे पूर्वी शरद पवारांच्या पक्षात होते. ते स्थानिक जिल्हा पातळीवरील राजकारणात बरेच सक्रीय आहेत. पालघरमधील साधू हत्याकांडाच्या वेळी काशिनाथ आणि त्यांच्या साथीदारांनीच जमावाला हल्ला करण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप भाजपाने केला होता. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना घडलेल्या या हत्याकांडात दोन साधूंसहीत त्यांच्या चालकाचा जागीच मृत्यू झाल्याने प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी भाजपाने केली होती. त्यावेळी गाजलेले हे प्रकरण आता पुन्हा या पक्षाप्रवेशाने चर्चेत आलं असून शरद पवारांच्या पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतलीये.

पवारांच्या पक्षाने भाजपावर काय टीका केली?

चौधरींच्या भाजपा प्रवेशावर पवारांच्या पक्षाने तिखट प्रतिक्रिया नोंवदली आहे. शरद पवारांच्या पक्षाचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन, "पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणी मुख्य आरोपी म्हणून भाजपने ज्या काशिनाथ चौधरी यांच्यावर आरोप केले त्यांनाच वॉशिंग मशीनमध्ये घालून भाजपने पक्षात घेतलं. मग पालघर हत्याकांडामागे भाजपच होतं, असं म्हणायचं का?" असा सवाल उपस्थित केला आहे. "हेच भाजपचं ढोंगी आणि बेगडी हिंदुत्व आहे. राजकारणासाठी भाजप कोणत्याही थराला जाते हे अनेकदा सिद्ध झालं. कोणत्याही विषयाचं राजकारण करून भाजपकडून सत्तेची पोळी भाजली जाते पण यामुळं सामाजिक संतुलन बिघडून त्याचं मोठं नुकसान राज्याला सहन करावं लागतं, याचातरी भाजपने विचार करावा," असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. #भाजपचे_गलिच्छ_राजकारण असा हॅशटॅगही त्यांनी पोस्टमध्ये वापरला आहे.

भाजपाने काय उत्तर दिलं?

दरम्यान, भाजपाचे माध्यम समन्वयक नवनाथ बन यांनी रोहित पवारांनी केलेल्या आरोपांवरुन उत्तर दिलं आहे. "कालपर्यंत काशिनाथ चौधरी हे तुमच्या पक्षातच होते. तेव्हा ते निर्दोष होते, आणि आज भाजपमध्ये आले म्हणून तुम्ही त्यांना अचानक “मुख्य आरोपी” करून टाकलं. इतका उघड दुटप्पीपणा करू नका. तिन्ही FIR, CID–CBI तपास, आणि चार्जशीटमध्ये आरोपी म्हणून काशिनाथ चौधरी यांचं नाव नाही. हे तुम्हालाही ठाऊक आहे. तरीही खोटं पसरवण्याचा प्रयत्न तुम्ही करताय. किती नीच पातळी गाठणार आहात?" असा सवाल बन यांनी विचारला आहे.

नक्की वाचा >> काशिनाथ चौधरींच पालघर प्रकरणाची काय कनेक्शन? ही व्यक्ती आहे कोण? त्या रात्री पालघरमध्ये घडलं काय? या हत्याकांडाच्या तपासात काय समोर आलं? वाचा A To Z माहिती

तसेच पुढे बोलताना, "पालघर साधू हत्याकांडात खरं ढोंग तर तत्कालीन मविआ सरकारनं केलं कारण हत्याकांडानंतर 27 दिवस तपास दडपून ठेवला होता. भाजप कधीही या प्रकरणात तडजोड करणार नाही. दोषी कोणताही असो, NO MERCY हेच भाजपचं धोरण!" असंही बन यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पाच वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणावरुन आता भाजपा आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे.

