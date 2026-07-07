/महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप? शरद पवारांची राष्ट्रवादी BJP च्या नेतृत्वाखालील NDA मध्ये? पडद्यामागील घाडमोडींना वेग

'ऑपरेशन टायगर'अंतर्गत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जून महिन्याच्या शेवटच्या आठ दिवसांमध्ये आधी सहा खासदार आणि विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंना आणि पर्यायाने महाविकास आघाडीला दोनदा धक्का दिला. सध्या तरी राज्यामध्ये अयोध्येतील राम मंदिर आणि पावसामुळे उडालेल्या गोंधळाची चर्चा असली तरी पडद्यामागे राज्यातील आगामी राजकीय भूकंपाची स्क्रीप्ट लिहिली जात असल्याची चर्चा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीएसोबत जाण्याच्या विचारात आहे. एनडीएसोबत जाण्यासंदर्भात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये पक्षांतर्गत चर्चा सुरू असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शरद पवारांच्या विश्वासू नेत्यांमध्ये समावेश होणाऱ्या या नेत्याकडे एनडीएमधील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीशी चर्चा करण्याची आणि ही तडजोड कशी होऊ शकते याची चाचपणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. शरदचंद्र पवार पक्षाकडे सध्या आमदार 10 आमदार आणि 8 खासदारांची ताकद आहे.
एनडीएला थेट पाठींबा द्यावा की बाहेरून मदत करावी याची यासंदर्भात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये चर्चा सुरू असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. खासदार आणि आमदारांशी चर्चा आणि चाचपणी करण्यासाठी पक्षांतर्गत एक मोठ्या नेत्याकडे जबाबदारी दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने एनडीएला पाठिंबा दिला तर पुन्हा एकदा दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यताही वाढणार आहे. याचसंदर्भात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या आमदार सना मलिक यांनी भाष्य केलं आहे. "दोन्ही राष्ट्रवादी जर एकत्र येत असेल तर आम्हाला आनंद होईल. सरकारमध्ये आले तर आम्ही स्वागत करू," असं सना मलिक म्हणाल्या आहेत. एवढ्यावरच न थांबता, "दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यासोबत आमचे भावनिक नाते आहे. सोबत आले तर आमची ताकद वाढेल. मात्र पक्षाचे वरिष्ठ नेते जो निर्णय घेतील आम्ही मान्य करू," असंही सना मलिक यांनी म्हटलं आहे.
काही आठवड्यांपूर्वीच समोर आलेल्या वृत्तामध्ये शरद पवारांच्या पक्षामध्ये दोन गट पडले असून एका गटाने सत्तेत सहभागी होण्याची भूमिका मांडली असल्याचं सांगण्यात आलं. तर दुसरा गट स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवण्यावर ठाम असल्याचे समजते. आता यावरच पक्षांतर्गत चर्चा सुरु असल्याची माहिती समोर येत आहे.