Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र
  • /मुंबई बातम्या
  • /महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप? शरद पवारांची राष्ट्रवादी BJP च्या नेतृत्वाखालील NDA मध्ये? पडद्यामागील घाडमोडींना वेग

महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप? शरद पवारांची राष्ट्रवादी BJP च्या नेतृत्वाखालील NDA मध्ये? पडद्यामागील घाडमोडींना वेग

महाराष्ट्रात सध्या अयोध्येमधील दानपेटीसंदर्भातील अपहार आणि पावसामुळे उडालेल्या गोंधळावरुन राजकारण तापलेलं असतानाच पडद्यामागे वेगळं काही सुरु असल्याची चर्चा

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 07, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:53 AM IST
महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप? शरद पवारांची राष्ट्रवादी BJP च्या नेतृत्वाखालील NDA मध्ये? पडद्यामागील घाडमोडींना वेग
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप? शरद पवारांची राष्ट्रवादी BJP च्या नेतृत्वाखालील NDA मध्ये? पडद्यामागील घाडमोडींना वेग
Maharashtra Politics1 min ago
2
infrastructure news39 min ago
3
Maharashtra Monsoon1 hr ago
4
World Chocolate Day 20261 hr ago
5
Ketan Agarwal1 hr ago