/महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठी बातमी! सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल आणि जयंत पाटील वर्षा बंगल्यावर, विलिनीकरणाचे संकेत?

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठी बातमी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल आणि जयंत पाटील हे वर्षा बंगल्यावर पोहोचले आहेत. महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला आल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. त्यातच शरद पवार गटाचे जयंत पाटीलदेखील वर्षा बंगल्यावर पोहोचले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची चर्चेसाठी ते गेले आहे, अशी चर्चा सुरु आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला जर फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल आले असते. तर या भेटीची एवढी चर्चा झाली नसती, अशी राजकीय तज्ज्ञ रविकिरण देशमुख यांचं मत आहे. ते म्हणाले की, हे राष्ट्रवादीचे दोन मोठे नेते वर्षा बंगल्यावर पोहोचल्यानंतर त्याच वेळी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील पोहोचले. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण, शरद पवार गट NDA मध्ये जाणार की शरद पवार गटातील एक गट NDA मध्ये जाणार यावर चर्चा होतेय का पाहावे लागेल.
दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते म्हणाले की, सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल हे अर्थखात राष्ट्रवादीला मिळावं यासाठी गेले आहेत, असं सांगण्यात येतं. पण अनेक राजकीय तज्ज्ञ आणि नेत्यांमध्ये सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल आणि जयंत पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांशी एकत्र भेट म्हणजे महाराष्ट्रात मोठा भूकंप होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येतेय. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सुरु असलेले ऑपरेशन टायरग यामुळे अशा प्रकारच्या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
आताच मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या सव्वा तासांपासून बैठक झाली. या बैठकीनंतर सुनील तटकरे मध्यमांशी बोलून टाळण्यासाठी वर्षा बंगल्याच्या इतर मार्गाने बाहेर निघून गेले. सुनील तटकरे निघून गेल्यानंतर काही वेळानंतर प्रफुल पटेल बैठकीतून निघाले. महत्त्वाचे म्हणजे या दोन महत्त्वाचे नेते बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर जवळपास 15 मिनिटांनी जयंत पाटील वर्षा बंगल्याच्या बाहेर आले. आता चार भिंतीच्या आत या तीन प्रमुख नेत्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांची काय चर्चा झाली हे अजून गुप्त आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात काही मोठं राजकीय भूकंप होतो का असा प्रश्न उपस्थितीत होतोय. आता उद्या बुधवारी 15 जुलै दोन्ही राष्ट्रवादीचे नेते काय बोलतात हे पाहावं लागेल. त्यासोबत महायुतीतील नेते याबद्दल काय भूमिका घेतात हे पाहणे औत्सुकाचे ठरणार आहे.