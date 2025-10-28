English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

उद्धव ठाकरे अमित शाहांना अ‍ॅनाकोंडा म्हणाल्याने BJP चा संताप! 'उद्धव अजगरासारखे फक्त..'

Maharashtra Politics: मुंबईमध्ये सोमवारी झालेल्या कार्यक्रमांमधील टीकेवरुन ठाकरे अन् भाजपामध्ये जुंपल्याचं चित्र पाहायला मिळत असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या मुंबई दौऱ्यावर वादाला तोंड फुटलंय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 28, 2025, 08:20 AM IST
उद्धव ठाकरे अमित शाहांना अ‍ॅनाकोंडा म्हणाल्याने BJP चा संताप! 'उद्धव अजगरासारखे फक्त..'
ठाकरेंनी जाहीर कार्यक्रमात केलेल्या टीकेने वाद

Maharashtra Politics: मुंबईमध्ये सोमवारी भारतीय जनता पार्टीच्या नवीन कार्यालयाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या उपस्थितीत पार पडला. त्यानंतर सायंकाळी वरळीमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेचा निर्धार मेळावा पार पडला. या दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये आपल्या विरोधकांवर निशाणा साधल्याचं दिसून आलं. उद्धव ठाकरेंनी आपल्या भाषणामध्ये केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा उल्लेख अ‍ॅनाकोंडा असा केला. यावरुन भाजपानेही संताप व्यक्त केला असून आता या अ‍ॅनाकोंडा टीकेवरुन भाजपा आणि ठाकरेंची शिवसेना आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

उद्धव ठाकरे नेमकं काय म्हणाले?

उद्धव ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या भाषणात राणीच्या बागेचा संदर्भ दिला. "जिजामाता उद्यानात लवकरच अ‍ॅनाकोंडा येणार आहे. आपण तिकडे पेंग्विन आणले म्हणून तिकडे लाखो पर्यटक वाढले. मला नक्कीच त्याचा अभिमान आहे. पेंग्विन आणल्यानंतर पेंग्विनच्या उंचीचे आणि बुद्धीची माणसं आपल्यावर टीका करत आहेत ते सोडून द्या. पण  अ‍ॅनाकोंडा म्हणजे सगळं गिळणारा साप. तो आज येऊन गेला इकडे मुंबईत भूमिपूजन करुन गेला. त्याला मुंबई गिळायची आहे. तो कशी गिळतो बघतो. नाय तुझं पोट फाडून बाहेर आलो तर नाव सांगणार नाही," असं थेट आव्हान ठाकरेंनी केलं.

भाजपाकडून उद्धव ठाकरेंचा अजगर असा उल्लेख

 अ‍ॅकोंडासंदर्भातील टीकेवरुन भाजपाचे नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोशल मीडियावरुन संताप व्यक्त केला. "उद्धव ठाकरे वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. त्यांना निराशेने घेरलेले आहे. विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर दिवसेंदिवस त्यांचे मानसिक संतुलन ढासळत आहे. त्याच मानसिक अवस्थेत आज उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा गरळ ओकली," असं बानकुळे म्हणालेत. "इतरांना ॲनाकोंडा म्हणणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी स्वतः आरशात बघावं कारण ते घरात बसलेले अजगर आहेत. जे फक्त पडून राहतात, आणि दुसऱ्यांच्या मेहनतीवर फूत्कार काढतात," अशी टीका बावनकुळेंनी केली आहे.

...तो अजगर आज इतरांवर दोष देतोय

"आदरणीय अमितभाई शाह देशभर फिरून संघटन उभं करतात, राजकारणाला गती देतात, 370 कलम रद्द करून इतिहास रचतात आणि उद्धव ठाकरे मात्र घरात बसून मोदी जी आणि अमित भाईंवर टीका करण्याचा उद्योग करतात. या अजगरानं स्वतःच्या पक्षालाच गिळून टाकलं, आपल्या सैनिकांना गिळलं, वंदनीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या हिंदुत्वावादी विचारांना गिळलं. 25 वर्षे मुंबई गिळंकृत केली. तो अजगर आज इतरांवर दोष देतोय!" अशा शब्दांमध्ये बावनकुळेंनी संताप व्यक्त केला.

...तेव्हा तुमच्यासोबत कुणीही राहणार नाही

"उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत खालच्या स्तरावर जाऊन टीका केली आहे. तो नीच स्तर आम्ही गाठू शकत नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा पराभव होणार असल्याचे त्यांना चांगले ठाऊक असल्याने आता स्वतःचे अस्तित्व दाखविण्यासाठी ते अशी विवेकभ्रष्ट टीका करीत आहेत. उद्धव ठाकरे यांना मी एवढेच सांगू इच्छितो की, तुमच्या या विकृत राजकारणाला खुद्द तुमचा कार्यकर्ता कंटाळला आहे. एकवेळ अशी येईल की, मागे वळून बघाल तेव्हा तुमच्यासोबत कुणीही राहणार नाही," असा इशाराही बावनकुळेंनी दिला आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
uddhav thackerayAmit shahanacondaMumbaiBJP

इतर बातम्या

'राणी'च्या सुरक्षित प्रवासासाठी मोठा निर्णय! मात्...

मुंबई बातम्या