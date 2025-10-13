English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
राऊतांच्या 'त्या' विधानाने ठाकरेंच्या युतीत मिठाचा खडा? राऊतांचा रुग्णालयातूनच मेसेज, 'मी असे काहीही...'

Maharashtra Politics Thackeray Alliance: राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंच्या मागील काही महिन्यात सात भेटीगाठी झाल्या असून युती जवळपास निश्चित मानली जात असतानाच राऊतांच्या एका विधानाने गोंधळ निर्माण झालाय. नेमकं प्रकरण काय जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 13, 2025, 02:37 PM IST
राऊतांनी केलेल्या विधानामुळे मनसे नाराज (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Politics Thackeray Alliance: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींच्या माध्यमातून राज्यात पहिल्यांदाच ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचं चित्र पहायला मिळणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरु असतानाच उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांच्या एका विधानाने या युतीमध्ये मिठाचा खडा पडतो की काय अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. संजय राऊत यांनी आज सकाळी पत्रकारांसमोर केलेल्या एका विधानामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. ती नाराजी त्यांनी थेट राज ठाकरेंना बोलून दाखवल्यानंतर राऊतांनी राज यांना थेट रुग्णालयातून मेसेज केल्याची माहिती समोर येत आहे.  नेमकं हे सारं नाट्य काय आहे समजून घेऊयात...

राऊत नेमकं काय म्हणाले?

सकाळी पत्रकारांशी संवाद साधताना राज ठाकरे महाविकास आघाडीत सहभागी होणार का? काँग्रेस महाविकास आघाडीमध्ये राज ठाकरेंना स्थान देणार का? या संदर्भातील प्रश्न विचारण्यात आले. या प्रश्नांना उत्तर देताना, "स्वतः राज ठाकरे यांची इच्छा आहे की, आपल्याला महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सुद्धा सोबत घेणं गरजेचे आहे. त्यांची ही भूमिका आहे. निर्णय नाही!" असं राऊत म्हणाले. 

मनसेची नाराजी, थेट राज ठाकरेंपर्यंत गेलं प्रकरण

संजय राऊत यांनी केलेल्या या विधानामुळे मनसेत नाराजी पसरली आहे. आज मनसे नेत्यांनी राज ठाकरेंचं निवासस्थान असलेल्या शिवतीर्थ येथे बैठकीला हजेरी लावली. त्यावेळी राऊत यांनी केलेल्या या विधानाबद्दल नेत्यांनी थेट राज ठाकरेंकडे आक्षेप नोंदवला. "राज ठाकरे यांना काँग्रेस सोबत हवी आहे," या संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे नाराजी पसरली. मनसेच्या नेत्यांनी बैठकीत राज ठाकरेंसमोरच ही नाराजी व्यक्त केली. पत्रकारांशी यासंदर्भात बोलताना पक्षनेते संदीप देशपांडेंनी, "आमच्या पक्षाची भूमिका आम्ही मांडू. काँग्रेसला आम्ही कोणताही प्रस्ताव दिला नाहीये. आमच्या पक्षाची भूमिका पक्षाचे प्रमुख राज ठाकरे मांडतील," असं स्पष्ट केलं. 

राऊत रुग्णालयात दाखल

दरम्यान, आज दुपारी संजय राऊत यांनारुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मुलुंड येथील फोर्टिस रुग्णालयात राऊत यांना दाखल करण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या या ठिकाणी काही चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर संभाजीनगरचा दौरा संजय राऊत यांनी केला होता. आज पत्रकार परिषदेत त्यांची प्रकृती अस्वस्थ दिसत होती. त्यानंतर काही वेळातच पत्रकार परिषद आटोपल्यानंतर त्यांना फोर्टिस रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांच्यावर या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेतय त्यांचे कुटुंबीय देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. एकीकडे राऊतांच्या विधानावरुन नाराजी नाट्य सुरु असताना दुसरीकडे ते रुग्णालयात दाखल झाले असूनही त्यांनी गैरसमज दूर करण्यासाठी तातडीने राज ठाकरेंना मोबाईलवरुन मेसेज केल्याचं वृत्त सूत्रांनी दिलं आहे.

राऊतांचा रुग्णालयातूनच राज ठाकरेंना मेसेज

मनसे नेत्यांनी राऊतांच्या विधानाबद्दल थेट राज ठाकरेंकडे नाराजी व्यक्त केल्यानंतर राऊतांनी मनसे अध्यक्षांना रुग्णालयातूनच मेसेज पाठवला. "मी असे काहीही बोललो नाही," असा मेसेज संजय राऊत यांनी राज ठाकरेंना पाठवल्याचं वृत्त आहे. सूत्रांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. आपल्या वक्तव्याचा तो अर्थ नसल्याचे मेसेजमध्ये खासदार संजय राऊत यांनी म्हटल्याचं, सूत्रांची माहिती आहे. 

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

