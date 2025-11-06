English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हाताला सूज, IV ड्रीप अन्... हॉस्पिटलमधून संजय राऊतांचा पहिला फोटो समोर! 'आमच्या पिढीचा...'

Sanjay Raut First Photo From Hospital: संजय राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वीच पोस्ट केलेल्या एका निवेदनामध्ये ते आता थेट नवीन वर्षी सार्वजनिक जीवनामध्ये दिसतील असं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर आता त्यांचा रुग्णालयातील पहिला फोटो समोर आला आहे. फोटोची कॅप्शन चर्चेत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 6, 2025, 01:59 PM IST
हाताला सूज, IV ड्रीप अन्... हॉस्पिटलमधून संजय राऊतांचा पहिला फोटो समोर! 'आमच्या पिढीचा...'
राऊत यांनीच शेअर केला व्हिडीओ

Sanjay Raut First Photo From Hospital: महाराष्ट्राच्या राजकारणामधील प्रमुख नेत्यांपैकी एक असलेले संजय राऊत हे 31 ऑक्टोबरपासून सक्रीय राजकारणापासून दूर असून दोन महिन्यांच्या सुट्टीवर आहे. आपल्याला आरोग्यासंदर्भातील काही गंभीर समस्या असल्याने आपण सार्वजनिक जीवनापासून दूर असणार आहोत असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे. राऊत यांना नेमकं काय झालं आहे याची ठोस माहिती समोर आलेली नसली तरी त्यांच्यावर रुग्णालयामध्ये उपचार सुरु आहे. राऊत यांच्यावर उपचार सुरु असल्याचं त्यांनी नुकत्याच पोस्ट केलेल्या एका फोटोमधून स्पष्ट झालं आहे. 31 ऑक्टोबरनंतर प्रसारमाध्यमांसमोर न आलेल्या राऊत यांनी थेट हॉस्पिटलमधून फोटो शेअर केला आहे. त्यांनी या फोटोला दिलेली कॅप्शनही लक्ष वेधून घेणारी आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

रुग्णालयातून राऊतांचा पहिला फोटो

संजय राऊत यांनी दुपारी 12 वाजून 50 मिनिटांनी एक फोटो आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन पोस्ट केला आहे. या फोटोमध्ये राऊतांच्या उजव्या हाताला हायव्ही ड्रीप लावलेलं दिसत आहे. राऊत यांनी 'एडीट' असा मथळा असलेल्या वहीच्या पानावर मजकूर लिहिलेला असून त्यांच्या हातात पेन आहे. राऊत हे ठाकरेंच्या शिवसेनेची भूमिका मांडणाऱ्या 'सामना'चे कार्यकारी संपादक आहेत. त्यामुळेच ते अगदी रुग्णालयातूनही संपादक म्हणून जबाबदाऱ्या पार पाडताना दिसत असून त्यांनी जो लेख लिहिला आहे तो 'सामना'चा अग्रलेख असल्याची चर्चा कमेंटमध्ये दिसत आहे.

फोटोची कॅप्शन चर्चेत

विशेष म्हणजे या फोटोला राऊतांनी दिलेली कॅप्शनही अनेकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. "हात लिहिता राहिला पाहिजे," असं राऊतांनी या फोटोला कॅप्शन देताना म्हटलं आहे. पुढे, "कसेल त्याची जमीन, लिहील त्याचे वृत्तपत्र! हा आमच्या पिढीचा मंत्र होता," असंही राऊत यांनी नमूद केलं आहे.

दोन महिन्यांच्या सुट्टीवर जाताना काय म्हणाले?

राऊत यांनी 31 ऑक्टोबर रोजी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन पोस्ट केलेल्या पत्रामध्ये, "सर्व मित्र परिवार आणि कार्यकर्त्यासाठी नम्र विनंती," असं म्हणत आपण ब्रेक घेत असल्याचं जाहीर केलं होतं. "आपण सगळ्यांनी माझ्यावर कायम विश्वास ठेवला आणि प्रेम केले, पण सध्या अचानक माझ्या प्रकृतीत काही गंभीर स्वरुपाचे बिघाड झाल्याचे समोर आले. उपचार सुरू आहेत, मी यातून लवकरच बाहेर पडेन. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार मला बाहेर जाणे व गर्दीत मिसळणे यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यास नाईलाज आहे. मला खात्री आहे मी ठणठणीत बरा होऊन साधारण नवीन वर्षात आपल्या भेटीस येईन. आपले प्रेम आणि आशीर्वाद असेच राहू द्या," असं राऊतांनी म्हटलं आहे.

राऊत हे रुग्णालयामधून प्रसारमाध्यमावर सक्रीय असल्याचं त्यांच्या एक्स अकाऊंटचा फीड पाहिल्यावर लक्षात येतं. त्यांनी आता पोस्ट केलेल्या फोटोवर अनेक हितचिंतकांनी त्यांना लवकर बरे व्हा असं सांगितल्याचं कमेंट सेक्शनमध्ये पाहायला मिळत आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Maharashtra Politicsuddhav thackerayShivsenaspokespersonRajya sabha

इतर बातम्या

IT सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ! लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्यानंत...

विश्व