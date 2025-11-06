हाताला सूज, IV ड्रीप अन्... हॉस्पिटलमधून संजय राऊतांचा पहिला फोटो समोर! 'आमच्या पिढीचा...'

Sanjay Raut First Photo From Hospital: महाराष्ट्राच्या राजकारणामधील प्रमुख नेत्यांपैकी एक असलेले संजय राऊत हे 31 ऑक्टोबरपासून सक्रीय राजकारणापासून दूर असून दोन महिन्यांच्या सुट्टीवर आहे. आपल्याला आरोग्यासंदर्भातील काही गंभीर समस्या असल्याने आपण सार्वजनिक जीवनापासून दूर असणार आहोत असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे. राऊत यांना नेमकं काय झालं आहे याची ठोस माहिती समोर आलेली नसली तरी त्यांच्यावर रुग्णालयामध्ये उपचार सुरु आहे. राऊत यांच्यावर उपचार सुरु असल्याचं त्यांनी नुकत्याच पोस्ट केलेल्या एका फोटोमधून स्पष्ट झालं आहे. 31 ऑक्टोबरनंतर प्रसारमाध्यमांसमोर न आलेल्या राऊत यांनी थेट हॉस्पिटलमधून फोटो शेअर केला आहे. त्यांनी या फोटोला दिलेली कॅप्शनही लक्ष वेधून घेणारी आहे.
संजय राऊत यांनी दुपारी 12 वाजून 50 मिनिटांनी एक फोटो आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन पोस्ट केला आहे. या फोटोमध्ये राऊतांच्या उजव्या हाताला हायव्ही ड्रीप लावलेलं दिसत आहे. राऊत यांनी 'एडीट' असा मथळा असलेल्या वहीच्या पानावर मजकूर लिहिलेला असून त्यांच्या हातात पेन आहे. राऊत हे ठाकरेंच्या शिवसेनेची भूमिका मांडणाऱ्या 'सामना'चे कार्यकारी संपादक आहेत. त्यामुळेच ते अगदी रुग्णालयातूनही संपादक म्हणून जबाबदाऱ्या पार पाडताना दिसत असून त्यांनी जो लेख लिहिला आहे तो 'सामना'चा अग्रलेख असल्याची चर्चा कमेंटमध्ये दिसत आहे.
विशेष म्हणजे या फोटोला राऊतांनी दिलेली कॅप्शनही अनेकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. "हात लिहिता राहिला पाहिजे," असं राऊतांनी या फोटोला कॅप्शन देताना म्हटलं आहे. पुढे, "कसेल त्याची जमीन, लिहील त्याचे वृत्तपत्र! हा आमच्या पिढीचा मंत्र होता," असंही राऊत यांनी नमूद केलं आहे.
राऊत यांनी 31 ऑक्टोबर रोजी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन पोस्ट केलेल्या पत्रामध्ये, "सर्व मित्र परिवार आणि कार्यकर्त्यासाठी नम्र विनंती," असं म्हणत आपण ब्रेक घेत असल्याचं जाहीर केलं होतं. "आपण सगळ्यांनी माझ्यावर कायम विश्वास ठेवला आणि प्रेम केले, पण सध्या अचानक माझ्या प्रकृतीत काही गंभीर स्वरुपाचे बिघाड झाल्याचे समोर आले. उपचार सुरू आहेत, मी यातून लवकरच बाहेर पडेन. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार मला बाहेर जाणे व गर्दीत मिसळणे यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यास नाईलाज आहे. मला खात्री आहे मी ठणठणीत बरा होऊन साधारण नवीन वर्षात आपल्या भेटीस येईन. आपले प्रेम आणि आशीर्वाद असेच राहू द्या," असं राऊतांनी म्हटलं आहे.
राऊत हे रुग्णालयामधून प्रसारमाध्यमावर सक्रीय असल्याचं त्यांच्या एक्स अकाऊंटचा फीड पाहिल्यावर लक्षात येतं. त्यांनी आता पोस्ट केलेल्या फोटोवर अनेक हितचिंतकांनी त्यांना लवकर बरे व्हा असं सांगितल्याचं कमेंट सेक्शनमध्ये पाहायला मिळत आहे.