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महाराष्ट्राच्या राजकारणात रात्रीस खेळ चाले! 4 पक्ष, 3 बैठका, 3 बंगले अन्...; फडणवीसांचा पार्थ पवारांना शब्द, जयंत पाटील शिंदेंना भेटले तर सुनेत्रा पवार...

महाराष्ट्रामधील वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक मागील काही दिवसांपासून एकमेकांना भेटत असून या भेटींमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेमकं काय सुरु आहे असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 17, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:58 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणात रात्रीस खेळ चाले! 4 पक्ष, 3 बैठका, 3 बंगले अन्...; फडणवीसांचा पार्थ पवारांना शब्द, जयंत पाटील शिंदेंना भेटले तर सुनेत्रा पवार...
Image Credit: राजकीय भेटीगाठींचं सत्र (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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महाराष्ट्राच्या राजकारणात रात्रीस खेळ चाले! 4 पक्ष, 3 बैठका, 3 बंगले अन्...; फडणवीसांचा पार्थ पवारांना शब्द, जयंत पाटील शिंदेंना भेटले तर सुनेत्रा पवार...
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