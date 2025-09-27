हजारो फ्लॅट्स, मॉल अन्.. मुंबईतील सर्वात मोठ्या प्रोजेक्टला परवानगी; 8,86,68,36,08,00,000 रुपयांवर..

Maharashtra Biggest Commercial Project: मुंबईमध्ये घरांचा सर्वाधिक भाव असलेल्या ठिकाणी एका मोठ्या भूखंडाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून या ठिकाणी रहिवासी इमारतींबरोबरच मॉल आणि हॉटेल्स उभारले जाणार आहेत. ज्या भागाबद्दल आपण बोलतोय तो भूखंड वरळी डेअरीचा आहे. वरळी डेअरीच्या 6.4 हेक्टर म्हणजेच 15.81 एकर जागेचा आता व्यावसायिक विकास केला जाणार आहे. याठिकाणी रहिवासी आणि व्यावसायिक इमारतींसह हॉटेल, मॉल उभारण्यात येणार आहेत.
एमएमआरडीएने डिसेंबर 2023 मध्ये पार पडलेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत या जागेसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर जानेवारी 2024 मध्ये त्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झाला नव्हता. नीती आयोगाने एमएमआरमधील वन ट्रिलियन डॉलरची इकॉनॉमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर या जागेच्या विकासाला मंजूर देण्यात आली आहे. म्हणजेच रुपयांमध्ये सांगायचं झालं तर मुंबई आणि उपनगरांची अर्थव्यवस्था 88 लाख 66 हजार 836 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचा उद्देश आहे.
वरळी डेअरी येथील जागेचा ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट पद्धतीने विकास केला जाणार आहे. त्यात मिश्र वापर पद्धतीने या भागात व्यावसायिक, रहिवासी इमारती, तसेच मॉल, हॉटेल आदींची उभारणी केली जाईल. याद्वारे या भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जातील तसेच या जागेच्या विकासातून आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या एमएमआरडीएला प्रकल्पाच्या कामासाठी निधी मिळू शकेल.
त्याचबरोबर भिवंडी व वसई तालुक्यातील खारबाव येथे 58.5 चौ. किमी क्षेत्रावर ग्रोथ सेंटर उभारले जाणार आहे. त्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून विकास (एमएमआरडीए) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
या विकासाला मंजुरी कशी आणि कधी मिळाली?
उत्तर: एमएमआरडीएने डिसेंबर 2023 मध्ये प्राधिकरणाच्या बैठकीत विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्तीसाठी प्रस्ताव मंजूर केला आणि जानेवारी 2024 मध्ये राज्य सरकारला पाठवला. आता या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे.
या विकासामागील मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?
उत्तर: नीती आयोगाने एमएमआरमध्ये वन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर वरळी डेअरी भूखंडाच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
भूखंडाचा विकास कशा पद्धतीने केला जाणार आहे?
उत्तर: ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (TOD) पद्धतीने मिश्र वापर (मिक्स्ड यूज) करून विकास केला जाईल. यात व्यावसायिक, रहिवासी इमारती, मॉल आणि हॉटेल यांचा समावेश असेल.
या विकासाचे फायदे काय असतील?
उत्तर: या भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि एमएमआरडीएला प्रकल्पासाठी निधी मिळेल. तसेच, आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या एमएमआरडीएला मदत होईल.