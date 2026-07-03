/लोणावळा, कर्जत... एक, दोन नाही मुंबई-पुण्यापासून जवळच्या पाच लोकप्रिय टुरिस्ट स्पॉटवर 7 तारखेपर्यंत जाणं धोक्याचं; पहा संपूर्ण यादी

Mumbai Rain: पाऊस पडायला सुरुवात झाल्यानंतर अनेकांना वेध लागतात ते पावसाळी पिकनिकचे. मुंबई-पुण्यापासून जवळच्या अंतरावर असलेल्या पिकनिक पॉइंट या दिवसांत गर्दीने तुडुंब भरलेले असताता. तुम्हीदेखील या 3-7 जुलैपर्यंत पावसाळी सहलीचा प्लान करत असाल तर सावधान. पावसाळी सहल तुम्हाला महागात पडू शकते. कारण या दिवसांत हवामानाबाबत महत्त्वाचा अलर्ट देण्यात आला आहे.
मुंबई-पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाने धुमाकुळ घातला आहे. जून महिन्यात पावसाने ओढ दिल्यानंतर जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच पावसाने चांगला जोर धरला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये चांगलाच पाऊस बरसत आहे त्यामुळं धरणाच्या पाणीपातळीतही वाढ होत आहे. कोकणासह घाटमाथ्यावर 7 जुलैपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा वर्तवण्यात आला आहे. तसंच, नागरिकांना आणखी एक सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
मुंबईकर किंवा पुणेकर घाटमाथ्यावर फिरायला जाण्याचं प्लानिंग करत असाल तर सावधान. कारण 3-7 जुलेपर्यंत लोणावळा, ताम्हिणी घाट, महाबळेश्वर येथे अतिवृष्टी होऊ शकते. तसंच, 800 मिमिपर्यंत पाऊस पडू शकतो, अशीही शक्यता वर्तवली आहे.वेदर इंटरप्रिटर तन्मय या एक्स अकाउंटवरुन ही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, खोपोली,कर्जत येथे ही मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
#MumbaiRains #PuneRains— Weather Interpreter Tanny (@tan_5989) July 2, 2026
People of Mumbai and Pune Planning to Travel to the Ghat Areas of Lonavala, Tamhini (not shown in the Map) and Mahabaleshwar, Exercise Caution as there is a Good Possibility of Extremely Heavy Rains (>200mm) in those Areas between 3rd-7th July
Total… pic.twitter.com/ol2eKtzvh7
मुसळधार पावसामुळं घाटमाथ्यावरील परिसरात दृश्यमानता कमी होऊ शकते त्यामुळं वाहतूक कोंडी आणि पाणी साचण्याच्या घटना घडू शकता. त्यामुळं या परिसरात शक्यतो फिरायला जाण्याचे टाळा, असं अवाहन करण्यात येत आहे.
लोणावळा- 700 मिमी
ताम्हिणी-800 मिमी
महाबळेश्वर-700 मिमी
Dear Mumbaikars & Punekars,— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) July 3, 2026
If you're planning to travel towards Lonavala, Khopoli, Karjat this weekend (3-7 July), avoid non essential travel if possible #MumbaiRains
Extremely heavy rains are going to cause visibility issues, traffic congestion, severe waterlogging &… pic.twitter.com/mNIQOejhOF
हवामान विभागाने ३ जुलैपर्यंत बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यानुसार एक दिवस आधीच गुरुवारी ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल राज्याच्या जवळ कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. मान्सूनला बळ देणाऱ्या काही हवामान प्रणाली सक्रिय झाल्या असून त्यामुळे राज्यात पावसाचा जोर अधिक आहे, असे हवामान अभ्यासकांनी सांगितले. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे हवामान विभागाने रायगड आणि पुणे जिल्ह्याला अतिमुसळधार पावसाचा 'रेड अलर्ट' दिला आहे.
अवघ्या दोन दिवसात मुंबईत जुलै महिन्याच्या सरासरी पावसाच्या ३३ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. शहर आणि उपनगराला रविवारपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा म्हणजे ‘ऑरेंज अलर्ट’ देण्यात आला आहे.