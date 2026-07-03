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लोणावळा, कर्जत... एक, दोन नाही मुंबई-पुण्यापासून जवळच्या पाच लोकप्रिय टुरिस्ट स्पॉटवर 7 तारखेपर्यंत जाणं धोक्याचं; पहा संपूर्ण यादी

Mumbai Rain: राज्यात सर्वदूर पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 3 ते 7 जुलेपर्यंत राज्यासाठी महत्त्वाचे असून या दिवसांत मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 03, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:13 PM IST
लोणावळा, कर्जत... एक, दोन नाही मुंबई-पुण्यापासून जवळच्या पाच लोकप्रिय टुरिस्ट स्पॉटवर 7 तारखेपर्यंत जाणं धोक्याचं; पहा संपूर्ण यादी
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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लोणावळा, कर्जत... एक, दोन नाही मुंबई-पुण्यापासून जवळच्या पाच लोकप्रिय टुरिस्ट स्पॉटवर 7 तारखेपर्यंत जाणं धोक्याचं; पहा संपूर्ण यादी
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