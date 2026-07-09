समान नागरी कायद्याची तारीख ठरली! मुख्यमंत्र्यांकडून 7 सदस्यीय समितीची घोषणा, कोण आहेत अध्यक्ष?

समान नागरी कायदा लागू होणार अशी चर्चा सुरु असतानाच महाराष्ट्रात तो कधी लागू आणि 7 सदस्यीय समितीची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली. अधिवेशनात समान नागरी कायदासंदर्भात सांगताना त्यांनी समितीची घोषणा केली. पुढील सहा महिन्यात ही समिती अभ्यास करुन अहवाल सादर करणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं. तर समान नागरी कायद्याचा मसूदा नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे. दोन्ही सभागृहात हा मसुदा मांडण्यात येणार असून त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येईल.
काही दिवसांपूर्वीच गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी समान नागरी कायदा लागू होणार असल्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आज घोषणा केल्यानंतर आता राज्य सरकार हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी धडपड करत आहेत.
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी जी समती तयार करण्यात आली आहे, त्याच्या अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई असणार आहेत. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे 3 माजी न्यायाधीश, 1 घटनातज्ञ, 1 माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील 2 व्यक्ती असणार आहे. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी ॲटर्नी जनरल बीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ते पद्मश्री रमेश पतंगे, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल हे समितीमध्ये असणार आहे.
देशात समान नागरी कायदा हा भाजप शासित राज्यांमध्ये लागू झाला आहे. या यादीत गोवा, उत्तराखंड, आसाम, गुजरात या राज्य आहेत. आता, महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणानंतर स्पष्ट झालं. त्यामुळे समान नागरी कायदावरून महाराष्ट्रात राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.