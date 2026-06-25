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कॉर्पोरेटमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी CM फडणवीसांची विधानसभेतून मोठी घोषणा

नाशिकमधील कॉर्परेट धर्मांतर प्रकरणाचा मुद्दा विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान चर्चेला आला. या प्रकरणाचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री फडणवीस नक्की काय म्हणाले जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 25, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:15 PM IST
कॉर्पोरेटमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी CM फडणवीसांची विधानसभेतून मोठी घोषणा
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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