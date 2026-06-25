कॉर्पोरेटमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी CM फडणवीसांची विधानसभेतून मोठी घोषणा

पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्य सरकारने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. नाशिकमधील खासगी कंपनीत धर्मांतरासाठी दबाव व महिला शोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच विद्यमान कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील महिला सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली बुधवारी केली.
भाजपाच्या आमदार चित्रा वाघ यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करत नाशिक व पुण्यातील कंपनीतील घटनांचा उल्लेख करीत 'अॅटी टॉक्सिक वर्कप्लेस गाइडलाइन्स' जारी करून तपासणीसाठी भरारी पथके स्थापण्याची मागणी केली. तर, शिंदेच्या शिवसेनेच्या मनीषा कायंदे यांनी सोलापूर येथील शासकीय आयटीआयमधील विद्यार्थिनींना होणारा त्रास तसेच तळेगाव दाभाडे येथील एका कंपनीत तक्रार करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढून टाकल्याच्या घटनांची माहिती दिली.
नाशिकमधील प्रकरणात व्यवस्थापनाने वेळेवर सहकार्य न केल्यामुळे व्यवस्थापकासह नऊ जणांविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. धर्मांतरासाठी दबाव टाकणे किंवा महिलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाणार नाही. त्यामुळेच दोन्ही सभागृहांतील महिला सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
खासगी क्षेत्रातील बदलते कामकाज, महिलांची वाढती नाइट शिफ्टमधील उपस्थिती, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नव्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास करून ही समिती सरकारला ठोस शिफारशी सादर करेल. सध्याच्या कायद्यांचा अभ्यास करून कॉर्पोरेट क्षेत्रात महिलांसाठी अधिक सुरक्षित व पारदर्शक कार्यसंस्कृती निर्माण करण्यासाठी समितीकडून उपाययोजना सुचविण्यात येतील. विशेषतः रात्र पाळीत काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेवर समितीचा भर असेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
नाशिकमधील नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कार्यालयात हिंदू महिला कर्मचाऱ्यांचे बळजबरीने धर्मांतर करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आलेला. मानसिक छळ आणि लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार एप्रिल 2026 मध्ये उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात 8 पीडित महिलांनी पुढे येऊन तक्रार केल्यानंतर पोलिसांत एकूण 9 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तौसीफ अत्तार, दानिश शेख, आसिफ अन्सारी यासारख्या कंपनीतील काही उच्चपदस्थ मुस्लिम अधिकाऱ्यांनी हिंदू कर्मचाऱ्यांचे ब्रेनवॉश करून त्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी मानसिक व शारीरिक त्रास देत होते, असं तक्रारींमध्ये म्हटलं आहे. या संपूर्ण रॅकेटची मुख्य सूत्रधार निदा खान नावाची महिला असल्याचे तपासात समोर आले आहे. वरिष्ठ पदाचा गैरवापर करून पीडित महिलांशी अश्लील भाष्य करणे, त्यांचा पाठलाग करणे आणि त्यांच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.