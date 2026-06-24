/राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत! यापुढे लग्नपत्रिकेवर वधू, वराची जन्मतारीख लिहिणं बंधनकारक; कारण...

राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लग्नांसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरेंनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. यापुढे लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराच्या नावापुढे जन्मतारीख लिहावी लागणार आहे. राज्य सरकार लवकरच हा निर्णय घेणार आहे. राजस्थानच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्र सरकार ही असाच निर्णय घेणार आहे. हा निर्णय घेण्यामागे एक खास कारण आहे.
राज्यातील बालविवाहाचे धक्कादायक वास्तव समोर आलं आङे. परभणीमध्ये 48% मुलींचे अल्पवयात लग्न झाल्याची माहिती एका अहवालामधून पुढे आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत बालविवाहाचे प्रमाण चिंताजनक असल्याची माहिती विधानसभेत सरकारकडून सादर करण्यात आली. परभणीबरोबरच बीड (43.7%), धुळे (40.5%) आणि सोलापुरात (40.3%) मुलींचे लग्न वयाच्या 18 व्या वर्षापूर्वीच झाल्याची माहिती समोर आली आहे. बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षण व आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे सरकारकडून मान्य करण्यात आलं आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी राज्यात कायदा, नियम व विशेष जनजागृती मोहीम राबविली जात असल्याची माहिती विधानसभेत देण्यात आली आहे. राजस्थानच्या धर्तीवर लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याच्या प्रस्तावाचा सरकारकडून अभ्यास सुरू असल्याचंही विधानसभेत लेखी उत्तरात सरकारने माहिती दिली आहे.
अदिती तटकरेंनी यासंदर्भात बोलताना, "भारतात बालविवाहाची टक्केवारी 20.1 टक्के आणि राज्यात 19.60 टक्के आहे. अधिकाधिक बालविवाह होण्याचे प्रकार आता निदर्शनास येऊ लागलेत. ग्राम विकास विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांच्या माध्यमातून मुलगा आणि मुलीच्या पत्रिकेत त्याची जन्मांची तारीख लिहिता यावी असा विचार करत आहोत. ऊसतोड कामगारामध्ये बालविवाह जास्त होत आहेत," असं सांगितलं.
राज्यात 2025-26 मध्ये पाच वर्षांखालील 12,729 बालकांचा मृत्यू झाल्याची सरकारची विधानसभेत कबुली दिली आहे. मुदतपूर्व प्रसूती, कमी वजन, न्यूमोनिया, श्वसनविकार आणि सेप्सिस ही प्रमुख कारणे असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. दुर्गम भागातील आरोग्यसेवांचा अभाव आणि मातांच्या आरोग्याच्या समस्या देखील कारणीभूत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बालमृत्यू रोखण्यासाठी विशेष नवजात कक्ष, साँस मोहीम, पोषण व लसीकरण कार्यक्रम सुरू असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
राज्यात 2023-24 मध्ये 13,810, 2024-25 मध्ये 13,728 आणि 2025-26 मध्ये 13,021 बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. राज्यात तीन वर्षांत तब्बल 40,559 बालमृत्यू झाले आहेत. हे मृत्यू कुपोषणामुळे नसून मुदतपूर्व जन्म, जंतुसंसर्ग, न्यूमोनिया, जन्मतः श्वासावरोध व जन्मदोषांमुळे झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. कुपोषणामुळे बालमृत्यू होत असल्याच्या आरोपांदरम्यान सरकारने सभागृहात लेखी माहिती दिली आहे. राज्यातील तीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण 1.21 टक्क्यांवरून 0.30 टक्क्यांपर्यंत घटल्याचही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. महिला व बालविकास विभागाने विधानसभेत ही लेखी माहिती दिली.