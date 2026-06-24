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राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत! यापुढे लग्नपत्रिकेवर वधू, वराची जन्मतारीख लिहिणं बंधनकारक; कारण...

राज्य सरकारकडून यासंदर्भात अभ्यास सुरु असून लवकरच याबद्दलचा मोठा निर्णय जाहीर केला जाईल असं सांगण्यात येत आहे. राज्याच्या माहिला आणि बालविकास मंत्र्यांनीही विधानसभेत ही माहिती दिली.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 24, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:59 PM IST
राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत! यापुढे लग्नपत्रिकेवर वधू, वराची जन्मतारीख लिहिणं बंधनकारक; कारण...

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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सरकार मोठ्या निर्णय घेणार? लग्नपत्रिकेवर वधू, वराची जन्मतारीख बंधनकारक; कारण...
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