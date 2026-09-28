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सॅटेलाइट इमेजने वाढवली चिंता, पावसाचे ढगच गायब, हवामानात होणार मोठे बदल, महाराष्ट्रात आज...

परतीचा पाऊस कधी सुरू होईल आणि त्यानंतर हवामान कसे असेल? याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 28, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 08:06 AM IST
सॅटेलाइट इमेजने वाढवली चिंता, पावसाचे ढगच गायब, हवामानात होणार मोठे बदल, महाराष्ट्रात आज...
Image Credit: Maharashtra weather alert

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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