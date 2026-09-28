सॅटेलाइट इमेजने वाढवली चिंता, पावसाचे ढगच गायब, हवामानात होणार मोठे बदल, महाराष्ट्रात आज...

मान्सूनने परतीचा प्रवास सुरू केला आहे. नैऋत्य भागातून मान्सूनने माघार घेतली आहे तर उत्तर भारतात मात्र वेगळेच चित्र आहे. दोन उपग्रहातून टिपण्यात आलेल्या छायाचित्रात हवामानात मोठा बदल होत असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे देशाच्या एका भागातून मान्सून माघार घेतोय तर उत्तर भारतात पश्चिमी वाऱ्यांचा प्रवाह पसरत आहे.
भारतात मान्सूनचा हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आला असून उपग्रहाद्वारे मान्सूनचे काही छायाचित्र टिपण्यात आले आहेत. त्यात मान्सूनचे ढग काहीसे नाहीसे होऊ लागले असल्याचे समोर आले आहे. भारताच्या INSAT-3DS उपग्रहाने 23 आणि 27 सप्टेंबर रोजी टिपलेल्या दोन छायाचित्रांमध्ये भारतीय उपखंडातील ढगांच्या बदलत्या स्वरुपाचे आणि मान्सूनोत्तर हंगामाचे चित्र स्पष्ट दिसतेय.
23 सप्टेंबरच्या फोटोत उत्तर आणि ईशान्य भारतावर मोठ्या प्रमाणात ढगांची दाटी दिसून येतेय. तर 27 सप्टेंबरचे छायाचित्र त्या उलट आहे. यात वायव्य आणि मध्य भारतात आकास निरभ्र दिसत आहे. उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या फोटोतून ऋतू बदलाचे संकेत मिळतात. भारत आता चार महिन्यांच्या मान्सून हंगामातून हिवाळ्याकडे वाटचाल करत असल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान, देशातून अद्यापही मान्सूनने पूर्णपणे माघार घेतलेली नाही. नैऋत्य मान्सूनने वायव्य भारताच्या काही भागातून माघार घेण्यास सुरुवात केली असून ही प्रणाली आता मध्य आणि पूर्व भागांकडे सरकत आहे.
सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस देशाच्या अनेक भागात पावसाचा जोर कमी अधिक होण्याची शक्यता आहे. 29 सप्टेंबर हा हवामान बदलाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. भारतातून मान्सूननी पूर्ण माघार याची निश्चित अशी कोणतीही तारीख ठरलेली नाही. पण परतीच्या पावसानंतरही स्थानिक हवामान प्रणालीमुळं दक्षिण आणि पूर्व भारतात पाऊस सुरू राहू शकतो.
राज्यात पाऊस ओरसला असला तरी कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाला पोषक वातावरण निर्माण होत आहे. आज पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर, सांगली तर मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव या जिल्ह्यांत वादळी वारे विजांसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.. तर उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामान कायम असून काही ठिकाणी तापमानाची वाढदेखील होणार आहे.