महाराष्ट्रात पुन्हा पाऊस सक्रीय! राज्यातील 'या' 7 जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा

राज्यात उन्हाचा ताप कायम आहे. तर एकीकडे राज्यातील काही भागात पावसाने हजेरी लावली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणात मुसळधार पाऊस झाला आहे. राज्यातील काही भागात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे. भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात विजांसह वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळं या भागात सतर्कतेचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात मात्र उन्हाचा ताप कायम राहणार आहे.
उत्तर तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यालग 4.5 ते 5.8 किमी उंचीदरम्यान चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. लक्षद्वीप बेटांजवळ 5.8 किमी उंचीवर चक्राकार वारे वाहत आहेत. त्यापासून केरळ, तामिळनाडू ते नैऋत्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत कर्नाटक किनाऱ्यालगत कमी दाबाचे पट्टे सक्रीय आहेत.
18 ऑक्टोबर रोजी मुंबईसह पालघर जिल्ह्यात हवामान कोरडे राहणार आहे. रायगड जिल्ह्यात मात्र हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. ताशी 40 ते 50 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं येथे यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातही पुणे, पुणे घाटमाथा आणि सातारा जिल्ह्यांत काही ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर आणि घाटमाथा परिसरात विजांचा कडकडाट आणि वादळी वारे वाहू शकतात. तसंच, हलका ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता असून या ठिकाणी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. विशेषतः चिपळूणसह उत्तर रत्नागिरीत मुसळधार सरी कोसळल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले असून, वाढत्या उकाड्यापासून नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दुसरीकडे ऐन भात कापणीच्या तोंडावर हा पाऊस आल्याने शेतकरी वर्ग पूर्णपणे हवालदील झाला आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक धोक्यात आल्यामुळे बळीराजासमोर पुन्हा एकदा मोठे संकट उभे ठाकले आहे.
सांगलीमध्ये ठिकठिकाणी पावसाची हजेरी लागली आहे कडेगाव आणि तासगाव तालुक्यातल्या अनेक भागात जोरदार पाऊस पडला आहे.कडेगाव तालुक्यातील देवराष्ट्रे,वडीया,रायबाग तासगावच्या बलगवडे,कवठेमहांकाळ व डफळापूरसह आसपासच्या परिसरामध्ये पाऊस पडला आहे.सांगली जिल्ह्यामध्ये सकाळपासून अनेक ठिकाणी ढगाळ वातावरण निर्माण झालं होतं,आणि दुपारपासून अनेक भागात पाऊसाची हजेरी लागली आहे. दुष्काळी परिस्थिती पडलेल्या पाऊसामुळे शेतकऱ्यांबरोबर सर्वसामान्यांना मिळाला आहे