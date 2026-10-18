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महाराष्ट्रात पुन्हा पाऊस सक्रीय! राज्यातील 'या' 7 जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा

रत्नागिरीत परतीच्या पावसाने जोरदार बॅटिंग केली असून कोकणातील अनेक भागात मुसळधार पाऊस झाला. राज्यातील कोणत्या भागांना आज पावसाचा इशारा, जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 18, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Oct 18, 2026, 08:19 AM IST
महाराष्ट्रात पुन्हा पाऊस सक्रीय! राज्यातील 'या' 7 जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा
Image Credit: Maharashtra weather forecast today Warning of thunderstorms and rain in Konkan

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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