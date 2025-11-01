English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'राज ठाकरे 'पाहुणा कलाकार', ते ज्यांना घाणेरडं...'; भाजपाचा टोला! 'सोबत फोटो झळकला तर बिहारमध्ये...'

Mahavikas Aghadi Satyacha Morcha: या मोर्चामधून काँग्रेस बॅनरवरुन गायब असण्याबरोबरच काँग्रेसचे झेंडे आणि नेतेही गायब असल्याच्या मुद्द्याचाही भाजपाने आवर्जून उल्लेख करत खोचक टोला लगावल्याचं पाहायला मिळत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 1, 2025, 11:48 AM IST
'राज ठाकरे 'पाहुणा कलाकार', ते ज्यांना घाणेरडं...'; भाजपाचा टोला! 'सोबत फोटो झळकला तर बिहारमध्ये...'
भाजपाचा टोला (फाइल फोटो)

Mahavikas Aghadi Satyacha Morcha: "हा काही सत्याचा मोर्चा नाही. हा सत्ता हरवलेल्यांचा मोर्चा, खुर्ची परत मिळवण्याचा नौटंकी प्रयोग आहे, असा टोला भाजपाचे प्रसारमाध्यम समन्वयक नवनाथ बन यांनी महाविकास आघाडीने आयोजित केलेल्या 'सत्याचा मोर्चा'वरुन लगावला आहे. "लोकसभेत जेव्हा 30 जागा मिळाल्या तेव्हा ईव्हीएम योग्य होती. मतचोरी नव्हती, आयोग पवित्र होता. पण आता पराभव समोर दिसतोय म्हणून ईव्हीएमवर, मतदार यादीवर, आयोगावर आरोप सुरू आहेत. हा पराभव झाकण्याचा राजकीय ड्रामा आहे," असा टोला नवनाथ बन यांनी लगावला. "महाविकास आघाडीचे हे आंदोलन म्हणजे “सत्तेच्या मोहाची तडफड” आहे. "सत्ता टिकवण्यासाठी ते काहीही बोलतील, काहीही करतील पण महाराष्ट्रातील जनता आता त्यांचं असत्य ओळखते," असंही बन म्हणाले. 

Add Zee News as a Preferred Source

...म्हणूनच काँग्रेसने पळ काढला

"या आंदोलनात कांग्रेसचाच पत्ता नाही! बॅनर नाही, झेंडा नाही, नेते नाहीत कारण बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला ठाऊक आहे की राज ठाकरेंसोबत फोटो झळकला तर बिहारमध्ये मतं गायब होतील. म्हणूनच काँग्रेसने पळ काढला" असं बन यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधताना म्हटलं आहे. "हे आंदोलन म्हणजे तीन पक्षांचा मोर्चा नव्हे, हा दोन पक्षांचा आणि एक पळणाऱ्या पक्षाचा तमाशा आहे," असं बन म्हणाले.

राज ठाकरे 'पाहुणा कलाकार'

राज ठाकरेंवरही बन यांनी कठोर शब्दांमध्ये टीका केल्याचं दिसून आलं. "राज ठाकरे या चित्रपटात 'पाहुणा कलाकार' म्हणून आले आहेत. महाविकास आघाडीचा पहिला भाग फ्लॉप झाला. आता दुसऱ्या भागात हे फक्त गेस्ट अपिअरन्स देत आहेत. या चित्रपटात ना हिरो आहे, ना कथा आहे. फक्त कॅमेरा, गोंधळ आणि खोटं नाट्य," असा टोला बन यांनी लगावला आहे. "राज ठाकरे आता त्या लोकांसोबत चाललेत ज्यांना कालपर्यंत 'घाणेरडं राजकारण' म्हणत होते. ही विचारसरणी नाही, ही फक्त पॉलिटिकल सेल्फी अलायन्स आहे," असंही बन यांनी म्हटलं. 

नक्की वाचा >> दादरवरुन लोकल पकडताना राज ठाकरे घामाघूम! BJP ने आधीच दिलेला सल्ला चर्चेत, 'आपल्या घराबाहेरुन...'

आमचं मौनही त्यांच्यापेक्षा अधिक प्रभावी

भाजपकडून आज 'सत्याचा मोर्चा'ला उत्तर देण्यासाठी आयोजित केलेल्या मूक आंदोलनाबद्दलही बन यांनी भाष्य केलं. "आमचं मौनही त्यांच्यापेक्षा अधिक प्रभावी असेल. रवींद्र चव्हाण, अमित साटम, मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह अनेक आमदार सहभागी होतील. आम्ही कोणतेही फेक नॅरेटिव्ह चालू देणार नाही. महाविकास आघाडीचे खोटे प्रचार आणि भ्रम निर्माण करण्याचे डाव आम्ही उघडे पाडणार आहोत," असं बन म्हणाले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
MVAmnsRaj Thackerayuddhav thackerayEVM

इतर बातम्या

दादरवरुन लोकल पकडताना राज ठाकरे घामाघूम! BJP ने आधीच दिलेला...

मुंबई बातम्या