दादरवरुन लोकल पकडताना राज ठाकरे घामाघूम! BJP ने आधीच दिलेला सल्ला चर्चेत, 'आपल्या घराबाहेरुन...'

Raj Thackeray Travel By Local Train: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यामध्ये 'सत्याचा मोर्चा'ला आपण लोकल ट्रेनने येणार असल्याचं जाहीर केलं. त्याप्रमाणे राज ठाकरे आज सकाळी सव्वादहा वाजता दादर रेल्वे स्थानकावर दाखल झाले. राज ठाकरेंना पाहण्यासाठी प्रवाशांनी मोठी गर्दी केली. राज ठाकरेंनी प्लॅटफॉर्म क्रमांक दोनवरुन चर्चगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या दोन लोकल ट्रेन गर्दीमुळे सोडल्या. 10.16 आणि 10.19 ची लोकल ट्रेन राज ठाकरेंना गर्दीमुळे सोडावी लागली. ट्रेनची वाट पाहताना राज ठाकरे अनेकदा घाम पुरसताना दिसले.
दादर स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक दोनवर राज ठाकरेंना पाहण्यासाठी ट्रेनमधून उतरणाऱ्या प्रवाशांबरोबरच समोरच्या प्लॅटफॉर्मवरील म्हणजेच एक नंबर प्लॅटफॉर्मवरील प्रवाशांनाही गर्दी केल्याचं दिसून आलं. मात्र राज ठाकरे ट्रेनने येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीने त्यांना मेट्रोनं येण्याचं आवाहन केलं होतं. नेमकं भाजपाने काय म्हटलेलं पाहूयात...
राज ठाकरे लोकल ट्रेनने चर्चगेटपर्यंत प्रवास करणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत भाजपाचे प्रसारमाध्यम समन्वयक नवनाथ बन यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना बन यांनी राज यांना मेट्रोनं येण्याचा सल्ला दिला. "राज ठाकरेंना विनंती, लोकलनं येण्याऐवजी मेट्रोनं या! मुंबईकर कसे सुखकर झाले हे त्यांना कळेल," असं नवनाथ बन म्हणाले.
"लोकलने प्रवास करण्याऐवजी एसी मेट्रोनं प्रवास करा," असंही बन म्हणाले. "आपल्या घराबाहेरुन मेट्रो आहे, आणि हुतात्मा चौकात या. हिंदू जीमखाना अतिशय जवळ आहे," असं बन यांनी राज ठाकरेंना मेट्रोसंदर्भात मार्गदर्शन करताना म्हटलं. एवढ्यावरच न थांबता राज यांनी मेट्रोने प्रवास केल्यास, "मुंबईकर कसे आनंदाने प्रवास करत आहे हे कळेल," असं नवनाथ बन म्हणाले.
काही आठवड्यांपूर्वीच मेट्रोची अॅक्वा लाइन सुरु झाली आहे. या मेट्रोला तुफान प्रतिसाद मिळत आहे. पहिल्याच दिवशी दीड लाखांहून अधिक मुंबईकरांनी या मेट्रोने प्रवास केला आहे. हा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांशी प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. त्यामुळेच या मेट्रोचा राज यांनी वापर करावा असा खोचक सल्ला बन यांच्याकडून देण्यात आला होता.
राज ठाकरेंनी यापूर्वी आपल्या लोकल ट्रेन प्रवासासंदर्भात कार्यकर्त्यांच्या मेळ्यावर भाष्य केलं होतं. आपण फार वर्षांपूर्वी डोंबिवलीवरुन लोकल ट्रेनने प्रवास केला होता असं राज म्हणालेले. डोंबिवलीला रस्ते मार्गाने जाण्यासाठी साडेतीन तास लागले होते. म्हणूनच येताना आपण लोकल ट्रेनचा पर्याय निवडल्याचं राज म्हणाले होते.