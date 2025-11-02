English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'राज ठाकरेंच्या घराचा पत्ता...', भाजपाचा निशाणा! थेट राहुल गांधीशी तुलना करत म्हणाले, 'गर्दीसमोर...'

Satyacha Morcha BJP Slams Raj Thackeray: राज ठाकरेंनी केलेल्या भाषणामधील काही मुद्द्यांचा उल्लेख करत भारतीय जनता पार्टीने त्यांच्यावर कठोर शब्दांमध्ये निशाणा साधला आहे. नेमकं काय म्हटलंय भाजपाने जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 2, 2025, 01:25 PM IST
'राज ठाकरेंच्या घराचा पत्ता...', भाजपाचा निशाणा! थेट राहुल गांधीशी तुलना करत म्हणाले, 'गर्दीसमोर...'
भाजपाचा थेट नाव घेत हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

Satyacha Morcha BJP Slams Raj Thackeray: 'सत्याचा मोर्चा'मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दुबार मतदान केलं जात असल्याचा आरोप करत थेट जिल्हानिहाय दुबार मतदारांची आकडेवारीच मंचावरुन वाचून दाखवली. तसेच आपण केवळ आकडे सांगत नसून पुरावे आणल्याचं म्हणत त्यांनी कागदपत्रांचा एक ढीगच उपस्थितांना दाखवला. राज ठाकरेंनी आगामी निवडणुका पुढे ढकलाव्यात असं सांगताना पाच वर्ष निवडणुका घेतल्या नाहीत. अजून एखादा वर्ष नाही घेतल्या तर विशेष फरक पडणार नाही. मतदारयाद्यांमधील सर्व काय गोंधळ आहे तो स्वच्छ करुन नंतरच निवडणुका घ्याव्यात अशी मागणी केली. दरम्यान राज ठाकरेंनी केलेल्या काही दाव्यांवरुन आता भारतीय जनता पार्टीने त्यांच्यावर निशाणा साधल्याचं पाहायला मिळत आहे. नेमकं भाजपाने राज ठाकरेंना लक्ष्य करातना काय म्हटलंय जाणून घेऊयात...

राज ठाकरेंची थेट राहुल गांधींशी तुलना

"राज ठाकरे हे फेक नॅरेटीव्हच्या बाबतीत राहुल गांधींशी स्पर्धा करत आहेत का? असा प्रश्न पडला आहे. ‘सत्याचा मोर्चा’ म्हणत काल जमलेल्या गर्दीसमोर बोलताना मात्र ते दुसऱ्यांदा ढळढळीत खोटं बोलले!" असा टोला भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. "सहा महिन्यांपूर्वीच वरळीतील डोममध्ये बोलताना त्यांनी सांगितलं की विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या राजू पाटील या उमेदवाराला त्यांच्या 1400 मतदाराच्या गावात जिथे कायम मताधिक्य मिळायचे तिथे शून्य मते मिळाली. प्रत्यक्षात ही माहिती खोटी होती तिथे राजू पाटील यांनाच मताधिक्य होते. काल त्यांनी दुसरा खोटा सूर लावला! नवी मुंबई आयुक्ताच्या पत्त्यावर 130 मतदार नोंदवल्याचे सांगत त्यांनी सत्याच्या मोर्चात खोटेपणाची कमाल केली," असा टोला उपाध्ये यांनी लगावला आहे.

फेक नॅरेटीवचा आधार घ्याल तर...

"कारण प्रत्यक्षात असे घडलेलेच नाही. लँण्डमार्क म्हणून ही माहिती नोंदवण्यात आली आहे. तसा स्पष्ट खुलासा ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला आहे. राज ठाकरे यांच्या घराचा पत्ता शिवाजी पार्क आहे म्हणजे ते प्रत्यक्षात मैदानात रहातात का?" असा खोचक सवाल केशव उपाध्येंनी विचारला आहे. "यश मिळवण्यासाठी सुरू असलेली पराभूतांची आणि राज ठाकरे यांची धडपड समजण्यासारखी आहे. पण त्यासाठी फेक नॅरेटीवचा आधार घ्याल तर जनताच फेक ठरवेल हे लक्षात घ्या!" असं पोस्टच्या शेवटी उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे.

आता मनसे भाजपाने साधलेल्या या निशाण्यावरुन काही उत्तर देणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

