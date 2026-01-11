English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • ठाकरे बंधुंनंतर महायुतीचा वचननामा प्रसिद्ध, मुंबईतील विकासकामांसाठी भाजप-शिवसेनेचं काय आहे व्हिजन?

Mumbai Mahapalika Election:  मुंबई मनपासाठी शिवसेना-भाजप महायुतीचा वचननामा जाहीर झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, रामदास आठवले यांच्या उपस्थितीत हा वचननामा प्रसिद्ध करण्यात आलाय. बेस्टमध्ये महिलांना 50 टक्के सवलतीसह प्रदूषणमुक्त मुंबईचं आश्वासन यामध्ये देण्यात आलाय. सोबतच गिरणी कामगारांना हक्काचं घर, मराठी माणसाला मुंबईत घर अशी अनेक आश्वासन या वचननाम्यात देण्यात आली आहेत.  

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 11, 2026, 08:19 PM IST
Mahayuti Manifesto For Mumbai Mahapalika Election:  मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका आता अवघ्या 3 दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. दरम्यान सर्व पक्षांनी राज्यभरात त्यांच्या त्यांच्या पक्षाच्या प्रचारासाठी कंबर कसली आहे. दरम्यान  येत्या निवडणुकांसाठी भाजप आणि शिवसेनेने प्रचारासाठी चांगलाच जोर धरलाय. ठाकरे बंधुंनंतर महायुतीनं देखील मुंबईसाठी त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि रामदास आठवलेंच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून महायुतीनं मुंबईतील विकासकामांचं व्हिजन जनतसमोर मांडलंय. या वचननाम्यात नेमकं काय लिहिलंय हे सविस्तर जाणून घ्या. 

मुंबईसाठी महायुतीचा वचननामा प्रसिद्ध 

महायुतीच्या वचननाम्यात काय?  

1. झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचा संकल्प
2. मराठी संस्कृतीचं जतन करणार 
3. गिरणी कामगारांना हक्काचं घर 
4. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावणार 

5.बीकेसीत फायनान्स सेंटर उभारणार
6. धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास 
7. प्रदूषणमुक्त मुंबईसाठी खास योजना 
8. बेस्टमध्ये महिलांना 50 टक्के सवलत 

9. बेस्टच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक बसच्या संख्येत वाढ 
10. मुंबईला खड्डेमुक्त करण्याचा निर्धार
11. धारावीचा विकास DRPमार्फत, सरकारचाही सहभाग 
12. पात्र-अपात्र अशा सर्व धारावीकरांना घर देण्याचा निर्णय 

 

महायुतीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी "जाहीरनाम्यातील वचनं पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलंय. तसंच पुढच्या वर्षात जेव्हा जनतेसमोर येऊ तेव्हा या विकासकामांचं रिपोर्ट कार्ड देऊ" असंही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.

 

महायुतीनं त्यांच्या जाहीरनाम्यातून मुंबईच्या जनतेला अनेक आश्वासनं दिली आहेत. त्यामुळे मुंबईची जनता महायुतीच्या जाहीरनाम्यावर विश्वास  ठेवून त्यांच्या झोळीत मतं टाकणार का? कारण ठाकरे बंधूंनी देखील दुसरीकडे मुंबईकरांसमोर त्यांचा वचननामा ठेवलाय. त्यामुळे जनता नेमका कोणावर विश्वास ठेवणार आणि कुणाला मतांच्या स्वरूपात आशीर्वाद देणार याकडे आता लक्ष लागलंय.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मी मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, मी 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मी मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

