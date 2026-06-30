'आता आदित्य ठाकरेंच्या वरळी मतदारसंघातून...', सचिन अहिरांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडल्यानंतर शिंदेंच्या नेत्यानी सांगितलं भावी उमेदवाराचे नाव

महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांचं ऑपरेशन टायगर अजून सुरुच आहे हे आज पुन्हा एकदा दिसून आलं. उद्धव ठाकरेंचे सहा खासदार फोडल्यानंतर आता उद्धव ठाकरेंचा पहिला आमदाराने त्यांची साथ सोडली आहे. सर्वात विश्वासू आमदार सचिन अहिर यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून त्यांना मोठा धक्का दिला आहे. विधान परिषदेच्या सभापती आणि उपसभापती निवडणुकीसाठी एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सचिन अहिर यांनी अर्ज भरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठं ट्विस्ट निर्माण केलं.
सचिन अहिर यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडल्यानंतर राजकीय नेत्यांची प्रतिक्रिया येत आहे. शिंदे गटाचे नेते महेंद्र थोरवे यांनी आदित्य ठाकरे यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याचा सल्ला दिला आहे. पत्रकारांशी बोलताना ते पुढे म्हणाले की, सचिन दादा अहिर अहिरासारखं नेतृत्व हे शिवसेनेबरोबर आल्यामुळे शिवसेनेची ताकद या ठिकाणी मुंबईमध्ये वाढणार आहे. ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा कामगार क्षेत्रामध्ये गेले कित्येक वर्षे सचिन दादा अहिरांच फार मोठं योगदान या ठिकाणी आहे आणि त्या आज शिंदे साहेबांबरोबर शिवसेनेबरोबर आल्यामुळे शिवसेनेची ताकद आमची त्या ठिकाणी वाढणार आहे.
ते पुढे म्हणाले की, आज उपसभापती पदासाठी त्यांनी उमेदवारी अर्ज या ठिकाणी भरलेला आहे. याच्यावरून आपल्या साऱ्यांच्या लक्षात येईल की आदित्य ठाकरें बरोबर सचिन दादा अहिर हे सावली सारखे असायचे परंतु असे सुद्धा नेतृत्व त्यांच्याबरोबर राहू शकले नाही याच्याबद्दल आदित्य ठाकरेंनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.
तसंच त्यांनी वरळी मतदारसंघातून उमेदवार कोण असणार आहे, याबद्दलही सांगितलं. ते म्हणाले की, शिंदे साहेबांसारख्या नेतृत्वावर आपण चुकीच्या पद्धतीने मिमिक्री करताय अरे आपलं वय काय याच भान त्यांनी ठेवायला पाहिजे होतं की बाळासाहेबांच खऱ्या अर्थाने त्यावेळेस शिवसेनेला मजबूती देण्याचं काम त्या काळामध्ये सुद्धा शिंदे साहेबांनी केलेलं होतं. अशा नेतृत्वावर आपण मिमिक्री करताय पुढच्या वेळेला याच ठिकाणी वरळी मतदारसंघातून सचिन दादा आहेर हे आमदार असतील. सगळेच आमदार संपर्कात आहेत ऑपरेशन टायगर हे सातत्याने सुरू राहणार आहे आणि खऱ्या अर्थाने शिवसेना ही बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना ही शिंदे साहेबांची शिवसेना आहे हे पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला दिसणार आहे.