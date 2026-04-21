CSMT स्टेशनवर एकच गोंधळ; दोन लोकल अचानक आमने-सामने, थोडक्यात टळला अपघात

शिवराज यादव | Updated: Apr 21, 2026, 06:25 PM IST
Major Accident Averted at CSMT Station: मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाचं आणि वर्दळीचं स्थानक असलेल्या सीएसएमटी स्थानकावर मोठा अपघात टळला आहे. दोन लोकल येथे आमने सामने आल्या होत्या. मोटरमनने तात्काळ ब्रेक दाबल्याने दोन्ही ट्रेनची धडक टळली आहे. मात्र दोन लोकल समोरासमोर आल्यानंतर स्थानकावर एकच गोंधळ उडाला होता. दरम्यान याप्रकरणी स्टेशन मास्तरवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 

नेमकं काय झालं?

बदलापूरहून येणारी जलद लोकल चुकीने प्लॅटफॉर्म 5 वर वळवली गेली, जिथे आधीच एक लोकल उभी होती. दोन्ही गाड्या समोरासमोर आल्याचे लक्षात येताच मोटरमनने तात्काळ ब्रेक लावले. त्यामुळे संभाव्य टक्कर थोडक्यात टळली.  या घटनेनंतर प्लॅटफॉर्म 8 ते 8 वरील वाहतूक काही काळ थांबवण्यात आली. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असून वाहतूक हळूहळू पूर्ववत केली जात आहे.

एकाच ट्रॅकवर आल्या दोन लोकल

मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी येथे एकाच ट्रॅकवर दोन लोकल आल्या होत्या. बदलापूरहून येणारी एक ट्रेन, दुसरी लोकल उभ्या असलेल्या प्लॅटफॉर्म 4 ऐवजी प्लॅटफॉर्म  5 वर नेण्यात आली होती. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वाहतूक पूर्ववत

लोकल ट्रेन्स मागे घेण्यात आल्या असून आता वाहतूक पुन्हा सुरू होत आहे. प्लॅटफॉर्म 5 ते 8 ब्लॉक झाले होते आणि दुपारी 3.18 पासून वाहतूक थांबवण्यात आली होती. आता ट्रेन्स मागे घेण्याचे काम पूर्ण झाले असून वाहतूक सुरू होत आहे.

या दोन लोकल ट्रेन्समध्ये सिग्नल होता. उपनगरीय प्लॅटफॉर्मसाठी असलेला सीएसएमटी इंटरनल होम सिग्नल लाल (रेड) स्थितीत होता, त्यामुळे मोटारमनने ट्रेन थांबवली. तसेच, दोन्ही ट्रेन्समध्ये 130  मीटरपेक्षा जास्त अंतर होते. 

 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

