मुंबईत मोठी दुर्घटना! MMRDAची क्रेन थेट रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरवर कोसळली; 9 जण जखमी

कुर्ला आणि ट्रॉम्बे दरम्यानच्या रेल्वे मार्गावर मोठी दुर्घटना घडली आहे. जवळ सुरू असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणाहून एमएमआरडीएची क्रेन रेल्वेच्या ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक वायरवर कोसळल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेत 9 जण जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सुदैवाने सर्व जखमींची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, पोकलेन मशीन उचलण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान हा अपघात घडला.
कुर्ला आणि ट्रॉम्बे दरम्यान रेल्वे मार्गाजवळ बांधकामाचे काम सुरू आहे. याच कामाच्या ठिकाणी वापरली जाणारी MMRDAची क्रेन पोकलेन मशीन उचलण्याचा प्रयत्न करत होती. यावेळी क्रेनचा तोल गेला आणि ती रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरवर कोसळली. या दुर्घटनेमुळे परिसरात काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. अपघाताची नेमकी कारणे काय होती, क्रेनचा तोल कशामुळे गेला आणि कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या का, याची माहिती तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे.
क्रेन ओव्हरहेड वायरवर कोसळल्यानंतर झालेल्या दुर्घटनेत एकूण 9 जण जखमी झाले आहेत. जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक माहितीनुसार, सर्व जखमींची प्रकृती स्थिर आहे.अपघातानंतर घटनास्थळी संबंधित यंत्रणा आणि बचाव पथकांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कार्यवाही केली. जखमींच्या प्रकृतीवर वैद्यकीय पथक लक्ष ठेवून आहे.
या दुर्घटनेनंतर रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाला. मात्र उपलब्ध माहितीनुसार या मार्गावरील संबंधित रेल्वे लाईनचा वापर केवळ मालवाहतुकीसाठी केला जातो. त्यामुळे मुंबईतील नियमित लोकल रेल्वे सेवांवर या दुर्घटनेचा परिणाम झालेला नाही. यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कुर्ला, चेंबूर, ट्रॉम्बे आणि मुंबईच्या इतर भागांतून लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या नियमित सेवांवर या घटनेचा थेट परिणाम झालेला नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, पोकलेन मशीन उचलण्याच्या कामादरम्यान क्रेनचा अपघात झाल्याचे समोर येत आहे. मात्र ही माहिती सध्या प्राथमिक स्वरूपाची असून अधिकृत तपासातून दुर्घटनेमागचे अचूक कारण स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.अशा प्रकारच्या मोठ्या यंत्रसामग्रीचा वापर रेल्वे मार्गालगत होत असताना ओव्हरहेड वायर, रेल्वेची सुरक्षित हद्द आणि इतर पायाभूत सुविधांपासून सुरक्षित अंतर राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे या प्रकरणात सुरक्षा नियमांचे पालन झाले होते का, याकडेही लक्ष लागले आहे.
मुंबई परिसरात गेल्या काही दिवसांत रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरशी संबंधित दुर्घटनांची मालिका समोर येत आहे. गेल्या 10 दिवसांत अशा दोन घटना घडल्याने रेल्वे मार्गालगत सुरू असलेल्या बांधकामांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.10 ऑगस्ट रोजी मुलुंड येथे बांधकामाचे साहित्य रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरवर कोसळले होते. या घटनेनंतर वायरच्या संपर्कामुळे आग लागल्याची माहिती समोर आली होती.
मुलुंडमधील घटनेनंतर अवघ्या काही दिवसांत कुर्ला-ट्रॉम्बे मार्गावर पुन्हा ओव्हरहेड वायरशी संबंधित दुर्घटना घडली आहे. त्यामुळे रेल्वे मार्गालगत सुरू असलेल्या बांधकामांमध्ये सुरक्षा प्रोटोकॉल किती काटेकोरपणे पाळले जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.विशेषतः क्रेन, पोकलेन आणि इतर अवजड यंत्रसामग्री रेल्वेच्या विद्युत तारांजवळ वापरताना अतिरिक्त खबरदारी आवश्यक असते. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून सुरक्षा तपासणी आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सध्या या दुर्घटनेतील जखमींची प्रकृती स्थिर असल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. मात्र क्रेन नेमकी कोणत्या कारणामुळे ओव्हरहेड वायरवर कोसळली, कामाच्या ठिकाणी कोणती सुरक्षा व्यवस्था होती आणि नियमांचे पालन झाले होते का, याची चौकशी महत्त्वाची ठरणार आहे. कुर्ला-ट्रॉम्बे दुर्घटनेमुळे रेल्वे मार्गालगत सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. नियमित लोकल वाहतुकीवर परिणाम झाला नसला तरी भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी बांधकाम यंत्रणा आणि रेल्वे प्रशासनामध्ये अधिक समन्वय आवश्यक असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट होते.