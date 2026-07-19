/मुंबईत मोठी दुर्घटना टळली; बोरीवलीजवळ धावत्या ट्रेनचा दरवाजा अचानक निखळला, प्रवाशांच्या जीवाशी कोण खेळतय?

मुंबई लोकल ही मुंबईकरांची लाईफलाईन आहे. दररोज लाखो प्रवासी लोकलमधून प्रवास करतात. पण अनेकदा रेल्वे दुर्घटनांमध्ये प्रवाशांचे प्राण गेल्याच्या घटना समोर येत असतात. मुंबईतील पश्चिम रेल्वे मार्गावरील उपनगरी लोकल सेवेत पुन्हा एकदा सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. बोरीवली स्थानकाजवळ धावत असलेल्या लोकल ट्रेनचा एक दरवाजा अचानक सैल झाल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा प्रवासी जखमी झाले नाहीत. मात्र, मुंबई लोकलच्या देखभाल व्यवस्थेबाबत आणि जुन्या रेकच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. रेल्वे प्रशासनाने या घटनेची चौकशी सुरू केली असून संबंधित रेकची तांत्रिक तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
रविवारी पश्चिम रेल्वेच्या एका उपनगरी लोकलचा दरवाजा बोरीवली स्थानकाच्या परिसरात धावत असताना आपल्या जागेवरून सैल झाला. दरवाजा हलताना पाहून प्रवाशांनी तत्काळ रेल्वे कर्मचाऱ्यांना माहिती दिली. काही प्रवाशांनी स्वतःही दरवाजा स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी दरवाजा सुरक्षित करून ट्रेनचा पुढील प्रवास सुरू ठेवला. या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नसली तरी काही क्षणांसाठी प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
घटनेची माहिती मिळताच पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित रेकची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. दरवाजा नेमका कोणत्या तांत्रिक कारणामुळे सैल झाला, देखभालीत काही त्रुटी होत्या का किंवा यांत्रिक बिघाडामुळे ही घटना घडली का, याचा सविस्तर तपास केला जाणार आहे. तपास अहवालाच्या आधारे आवश्यक ती दुरुस्ती आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबईची उपनगरी रेल्वे सेवा ही दररोज लाखो प्रवाशांसाठी जीवनवाहिनी मानली जाते. अशा परिस्थितीत धावत्या गाडीतील दरवाजा सैल होण्यासारखी घटना प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर मानली जात आहे. नियमित तांत्रिक तपासणी, वेळेवर देखभाल आणि जुन्या रेकचे नूतनीकरण यावर अधिक भर देण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. मुंबई लोकलमधील सुरक्षिततेबाबत नागरिक आणि प्रवासी संघटनांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.
मुंबई उपनगरी रेल्वे ही देशातील सर्वाधिक व्यस्त रेल्वे व्यवस्थांपैकी एक आहे. दररोज लाखो प्रवासी पश्चिम, मध्य आणि हार्बर मार्गावरील लोकल सेवांचा वापर करतात. गर्दी, सततची धावपळ आणि रेकचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर यामुळे देखभाल अधिक काटेकोरपणे करण्याची आवश्यकता निर्माण होते. अशा घटना वेळेत रोखण्यासाठी आधुनिक निरीक्षण प्रणाली, नियमित तपासणी आणि दोष आढळताच तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे रेल्वे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अलीकडच्या काळात मुंबई लोकलमध्ये प्रवासी सुरक्षा वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. काही नव्या रेकमध्ये स्वयंचलित दरवाजे, सुधारित वायुवीजन व्यवस्था आणि आधुनिक सुरक्षा सुविधा देण्याचे काम सुरू आहे. तसेच जुन्या रेकमध्येही टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, या घटनेनंतर विद्यमान रेकची गुणवत्ता आणि देखभाल प्रक्रियेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना प्रवासादरम्यान कोणताही तांत्रिक बिघाड किंवा संशयास्पद बाब आढळल्यास त्वरित रेल्वे कर्मचारी, गार्ड किंवा हेल्पलाइनला माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. धावत्या ट्रेनमध्ये दरवाजाजवळ उभे राहणे, फुटबोर्डवर प्रवास करणे किंवा स्वतःहून यांत्रिक भाग हाताळण्याचा प्रयत्न करणे टाळावे. प्रवाशांच्या सतर्कतेमुळे मोठे अपघात टाळता येऊ शकतात, असेही रेल्वे प्रशासनाने नमूद केले आहे.